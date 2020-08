舆论压力下 瑞典女歌手拉尔森自曝已终止为华为代言

瑞典流行乐女歌手莎拉·拉尔森(Zara Larsson)8月4日在接受瑞典四台(TV4)采访时表示,她已经终止了为中国电讯巨头华为出品的手机代言,并称“中国当局不是一个善良的政府”。对此,华为则回应称,双方的合同是按期解除的。

广告 继续浏览后续

2008年,年仅10岁的拉尔森获得《瑞典达人秀》第二季冠军,并成功出道。现年22岁的她曾于2016年献唱由法国知名DJ大卫·库塔制作的,2016年法国欧洲杯主题曲《This One's for You》。拉尔森目前在Instagram这一社交平台上拥有超过620万的粉丝,她的歌曲已经在全球范围内获得了超过50亿的点击率。拉尔森在采访中表示,已于几个月前终止了与华为的手机代言合作。双方被指在去年春季达成了这一合作内容。

拉尔森在采访中说,“如果我现在回头看,从专业角度和个人角度来看,这并不是我做过的最明智的生意”。她说,“这不是我所支持的事情”。与拉尔森相似,瑞典女游泳健将萨拉·舍斯特伦( Sarah Sjostrom)同样也为华为的手机代言。去年拉尔森在接受一家杂志采访时,当被问及外界对于华为间谍隐患和中国政府联系的指控时,她曾回答表示“对此并不特别了解”。

她在当时回答说,“华为是中国的一家私有公司,目前正在发布一款出色的手机,(对于华为的指控)不是我考虑或评论的内容”。她的言论则激起了批评人士的抨击,她被指在促进中国共产党政权的利益。

瑞典报纸《 Expressen》在周二发表的一篇专栏文章中,代表保守派“温和党”的当地政治家马蒂尔达·埃克布拉德(Matilda Ekeblad)指责这位歌手“是在替中国办事”,并提及华为被指为北京从事间谍活动,以及中国当局对新疆少数族群和香港的镇压。对此,拉尔森最新在采访中表示,她不想支持北京正在做的事情。她说,“我们知道中国当局不是一个善良的政府。(We know that the Chinese state is not a kind state)”她还表示,其本愿为维吾尔人问题、抖音国际版TikTok和香港问题上发言,但自觉受到了与华为合作的阻碍。

对此,华为瑞典分公司发表声明回应指,他们与拉尔森的代言协议是有时间定期的,该协议并在去年按双方同意结束。华为方并强调称,自己是一家“全球性的私人公司”,尽管其遵守地方的法规和法律,但“并未接受任何政府或当局的指示”。