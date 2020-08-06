汉堡大学结束和孔院的合作

据柏林出版的《日报》报道，汉堡大学终止了与孔子学院的合作，原因是中国缺乏学术自由。

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自一段时间以来，德国的孔子学院受到争议。汉堡大学现在放弃了和孔子学院的合作。

对于孔院执行经理克劳斯（Carsten Krause）而言，七月底公布的结束合作让人“毫无准备”。重要的是没有理由。孔子学院本来是发挥了它的作用的，即促进了联系和德中交流。

但这根本不是大学的重点。汉堡大学校长发言人表示，跨国界的大学合作必须具备适当的法律框架，但在中国，学术自由条款已从某些大学的使命声明中被删除。

但大学还是给出了一个非正式的解释。大学主席团曾向全世界表示，他们不再想承担“施加影响和知识流失的风险”。但大学没有向德新社证实以上说法，只是说，可能随后会遇到法律诉讼问题。

但克劳斯认为，中国的科学政策只是“在变化”中。德中对话才是孔院的重点。孔院应该为交流，而不应为政治讨论服务。“既不去宣传什么东西，也不去丑化什么东西。”克劳斯认为，要远离政治影响“并不难”。

但2014年与中国官方之间的往来没有证实这一点。当时，汉堡孔院计划举行1989年“大转折”的活动。结果中方调回了自己派遣的中方院长。究竟为什么，人们一直在猜测。

汉堡孔院除了提供汉语课程外，主要是茶，绘画或儿童下午活动。

对孔院的怀疑已不是新鲜事。杜塞尔多夫大学以“缺乏透明度”为由，于2016年取消了和孔院的合作。对于在中国资助下在哥廷根大学担任客座教授的汉学家Sascha Klotzbücher来说，孔院“作为独裁统治的橱窗是一件有问题的事”。

汉堡大学结束合作几乎没有引起公众的回应。汉堡德国联邦议院左翼党议员Żaklin Nastić表示，这不仅是该市文化和语言交流的悲剧，而且意味着中国人权活动家正在失去重要平台。