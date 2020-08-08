好兆头：英国有信心与欧盟达成贸易协议

英国负责脱欧事务大臣戈夫(Michael Gove)周五8月7日表示有信心与欧盟达成贸易协议。他赞赏最近欧盟的基调有明显改变。

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处在僵局中的欧盟与英国的谈判出现了好兆头：欧盟方面的口气有所放松，让英国对谈判的前景感到乐观。据路透社发自伦敦的消息说，英国负责脱欧磋商的最高大臣戈夫周五表示，最近几周欧盟的基调有明显改变，使得磋商取得进展，因此他对英国与欧盟达成一项自由贸易协议抱有信心。

英国于今年1月31日正式离开欧盟。但直到今年年底之前，英国仍留在欧盟共同关税区和共同市场内，受共同规则的约束，需要履行欧盟成员的义务。在这段过渡期内，双方希望通过磋商就未来的欧英关系达成新的自由贸易协议，以避免英国在“硬脱欧”之后落入深渊。

不过，到目前为止，谈判处于停滞状态，双方都指责对方拒绝妥协。双方特别胶着在捕鱼和自由竞争条件方面。谈判将持续到10月2日，也就是在欧洲峰会召开前的两周。

戈夫(Michael Gove)周五在英国北爱省的波塔敦向记者表示说：“我相信会达成协议，我认为在过去几周里，基调发生了可喜的改变。” 他补充说，“这些迹象都是达成协议的好兆头，当然，现在要进行一些艰难的磋商”。

路透社注意到，这位英国内阁办公室的大臣最近几个月罕见地表现出如此乐观。在5月份，他还在呼吁欧盟打破僵局。

外交消息人士本月早些时候对路透表示，欧盟方面愿意让步，放松对英国未来遵守欧盟国家援助规则的要求。这个主意是：设立一个机制来解决英国政府授予英国企业公共援助引发的分歧。而不是强迫伦敦未来与欧盟在这方面的规定保持一致。