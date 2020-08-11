德国对俄罗斯宣布的新冠疫苗表示质疑

俄罗斯总统普京宣布，该国已经注册了全球首款新冠疫苗。他的一个女儿已经接种了疫苗。普京11日表示，在经过不到两个月的人体测试后，俄罗斯卫生部批准了世界首款新冠疫苗。正在台湾访问的美国卫生部长阿扎尔表示：“疫苗的重点不是抢第一。重点在让美国人民与全世界人民拥有安全又有效的疫苗。”德国联邦卫生部长斯潘（Jens Spahn）11日对普京宣布的新型冠状病毒疫苗的“质量，有效性和安全性”表示怀疑。他认为，患者的安全应该放在第一位。

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世卫组织发言人贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）在日内瓦视讯简报中告诉记者：“我们与俄罗斯卫生当局保持密切联系，并就可能的世卫组织疫苗预审持续讨论，任何疫苗的预审包括严格审查和评估所有必要的安全与效力资料。”

根据世卫组织截至7月31日最新发布的报告，目前全球共有165支候选疫苗正积极研发，其中139支仍处于临床前评估阶段，其他26支进入不同阶段人体试验，当中6支疫苗进度超前，进入第3期临床试验。

俄罗斯的疫苗“卫星V”（Sputnik V）由莫斯科加马列亚流行病与微生物学国家研究中心（Gamaleya Institute）与俄罗斯国防部联手研发。

加马列亚研发的卫星V，是26支正进行人体试验的疫苗之一，目前列为第1期临床试验。

资助卫星V疫苗计划的俄罗斯直接投资基金（Russian Direct Investment Fund）执行长德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，第3期试验将从12日展开，可望自9月起量产，并称20个国家已预订超过10亿剂疫苗。在国内将首先给医护人员和教师接种，但不知他们是否有其他选择。

俄罗斯总统普京8月11日宣布，俄国已研发出第一支能让接种者对2019冠状病毒疾病“持续免疫”的疫苗。他还说，俄国是第一个核准相关疫苗的国家。