路透社：部分科学家呼吁不要轻信俄罗斯宣布的新冠病毒疫苗

8月11日俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯成全球首个批准冠病疫苗国家。国际知名传染病学专家、遗传学和免疫学教授纷纷对俄国宣布的新冠疫苗有效性表示质疑。英国华威商学院的药物再利用专家阿里（Ayfer Ali）表示，俄罗斯疫苗经过了不到两个月的人体测试，没有足够的数据可以表明它对患者不会带来副作用。

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伦敦大学学院（University College London）遗传学研究所的研究员弗朗索瓦·鲍卢克斯（Francois Balloux）也表示，俄罗斯总统普京宣布的决定是鲁莽、愚蠢的。鲍卢克斯表示，没有经过良好的测试就大规模进行接种，这将是 一种不道德的做法。

英国专家还表示，俄罗斯决定批量生产和大规模接种，那将是灾难性的。今后人们对新冠疫苗会失去信心。

伦敦帝国学院免疫学教授丹尼·阿尔特曼(Danny Altmann)也分享鲍卢克斯的看法。他对路透社记者表示，这会给疫苗研制带来“附带损害”，因为俄罗斯说的疫苗的安全性和功效我们都尚不清楚，这比“将不可避免地加剧我们目前研制上存在的问题。”

德国图宾根大学医院第七科主任彼得·克雷姆斯纳（Peter Kremsner）表示，一般情况下，正式注册之前，很多人经过测试，有了可信的结果之后，才可批量生产。

英国诺丁汉大学传染病流行病学名誉教授基思·尼尔（Keith Neal）对路透社记者表示，我们不清楚俄罗斯研制的疫苗是否有效，因为它并没有发表在科学文件上，我们无法获知其有效性。

全球三个厂商美国生物医药公司Moderna、美国纽约的跨国制药公司辉瑞生物制药 Pfizer和阿斯利康(AstraZeneca PLC, AZN)都曾表示在合作研发疫苗上有突破进展。

德国生物技术公司CureVac研发的疫苗已从6月开始接种人体测试，最快将于9月或10月开展大规模临床试验，有望明年年中上市。而普京11日宣布的消息让这些国际厂商措手不及。