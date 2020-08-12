疫情快速蔓延 布鲁塞尔12日起实施口罩强制令

中央社报道，比利时首都布鲁塞尔8月12日实施口罩强制令，12岁以上民众在所有公共场合必须戴口罩，但新措施引来不少抱怨，认为连空旷的森林及公园都列管则太过严厉。比利时近日疫情恶化。根据最新统计，近一周每10万居民已达到54例新病例。

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上周布鲁塞尔区政府决定，一旦布鲁塞尔每10万居民达50个病例时，就必须扩大全城实施口罩强制令，12日上午区政府宣布已达标准，强制口罩令生效。

自12日起，12岁以上民众在布鲁塞尔所有公共场合都必须使用口罩，无论是在繁忙的市场还是在森林漫步，警方将强化执勤确保人人遵守新措施；但若民众在户外从事跑步等体育活动及残疾人士则可除外。

据中央社记者12日上午实际在街头观察，大部分民众均有戴上口罩，一位等公车的母亲不仅戴口罩，婴儿车也用布套上以全罩防护；但也有不少人戴法不正确，只掩盖嘴巴而露出鼻子。对此有民众表示最近高温酷热，戴上口罩频频流汗且难以呼吸，实在没办法戴口罩。

此外，有人支持采取更强力防疫措施；但也有不少网友抱怨，认为连空旷的森林及公园都列入管制范围，实在是太过严厉，并建议应扩大检疫测试能量。

布鲁塞尔自7月下旬起疫情反弹后强化防疫措施，7月25日起，将室内公众场合需戴口罩命令延伸至露天市场及人潮密集的购物街道，消费者至餐饮场所，在餐厅除座位外，只要走动都必须戴口罩，不配合者可处250欧元罚款。

根据欧洲疾病预防管制中心（ECDC）12日最新公布数据，比利时全国迄今有7万4915病例、9885例死亡。