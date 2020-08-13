抗议镇压 德国召见白俄罗斯大使

白俄罗斯因为9日的争议性总统大选，连日发生暴力动乱。白俄警方13日表示，他们又再拘留大约700人；过去4天来，共有6700多人遭到拘留。德国在镇压后召见了白俄罗斯驻德大使。法新社报导，白俄罗斯内政部13日指出，12日约有700人因为参与非法集会活动而被拘留，目前已有超过6700人遭警方拘留。

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内政部还指出，从9日以来，共有103名执法人员受伤，其中28人住院治疗。在首都明斯克（Minsk）及明斯克西南方城镇巴拉诺维奇（Baranovichi），都有民众驾车攻击交警人员的状况。

执政长达20多年的白俄强人总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）声称赢得9日大选，但示威人士质疑他的胜选主张，许多抗议民众因此跟镇暴警察爆发冲突。

选后的连日动乱已造成数十人受伤，2人死亡。白俄警方已经承认曾对示威者开枪，并造成一位民众受伤。

另外，13日也是连续第2天，明斯克有数十名妇女排成人链，其中许多人穿著白色衣服、手裡拿著鲜花，谴责警方暴力行径。

路透社报导，在欧盟表达将考虑对白俄罗斯祭出制裁后，白俄当局13日开始释放部分遭拘留的民众。

在明斯克被释放的部分民众中，有人身上有瘀伤，并抱怨拘留时遭到不当对待，其中包括受到殴打。

白俄罗斯内政部的发言人拒绝对此立即置评。