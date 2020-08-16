德国《明镜》：蓬佩奥访东欧 旨在打造反华联盟

德国媒体就美国国务卿蓬佩奥访问东欧之行发表了评论。

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德国《商报》认为：蓬佩奥访问东欧四国捷克、斯洛文尼亚、奥地利和波兰，让人们看到，美国人把谁当作是真正的朋友。

德国之声看到了德美关系的紧张。该电台指出，蓬佩奥来欧洲，绕开柏林，而 德国外长马斯（Maas）则更喜欢去访问莫斯科。 跨大西洋关系跌到了低谷。单看美国，很多事情都很糟糕：对病毒大流行风险的否认，种族主义，国内政治斗争加剧。 但德国社会也在瓦解，民粹主义者和阴谋论者在四处咆哮。但德国和美国不应气馁，两国走到一起的希望是可能很快又回来的！

德国《明镜》周刊认为，蓬佩奥的东欧之旅旨在打造反华联盟，以加大对中国的压力，但这些国家主要关心的是在俄国面前得到保护。一路上，蓬佩奥为不断加剧的美中冲突争取盟友，试图打造欧洲反华连盟，为美国在美中冲突中助势。但布拉格拒绝签署在本国5G建设上排除华为的声明，奥地利也仍然没有排除华为的打算。蓬佩奥访东欧的最后一站是华沙，两国签署了美国向波兰增派1000名士兵的协议，并许诺将和波兰同仇敌忾，保护波兰，加强了美国和波兰的军事合作，让波兰面对来自俄国的威胁感到了一丝安慰。