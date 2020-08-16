白俄罗斯：10万人上街喊总统“下台”

白俄罗斯周日8.16出现大规模集会，首都明斯克有大约10万民众上街抗议当局在上周日总统选举中舞弊，要求卢卡申科总统走人，抗议警方暴力压制前几天的示威活动。反对派领袖已到立陶宛避难，数千体制内精英接力抗争。

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白俄罗斯反对派群周日沿着首都明斯克的独立大道游行，然后聚在二战受害者纪念碑周围，有节奏地针对白俄罗斯总统喊口号：“正义！”，“走开！”。法新社的一些记者目测估计，有近10万人参加这场示威。

在示威人群中，尤里-桑科（Yuri Sanko）说，“白俄罗斯人从未如此团结过。这是一场自由的盛宴”。这位天主教神父是做完周日弥撒，加入这场大规模集会的。

一位不愿透露姓名的65岁的男子说：“我等了30年，让白俄罗斯获得自由。我们将把这个政权的刽子手赶走。

身着白衣，手持鲜花和气球，示威者们聚集在歌声和喇叭声中。一些人举着巨大的，象征反对派的红白色旗帜。

白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科的主要对手，反对派领袖斯维特拉娜-蒂卡诺夫斯卡娅（Svetlana-Tikhanovskaïa）呼吁大家这个周日上街游行，持续向卢卡申科政权施压。白俄罗斯其他主要城市以及较小市镇也出现了反卢卡申科的集会游行。此外，人们还在社交网络倡议从周一开始举行全国大罢工。

总统唱对台戏 儿子站台

明斯克反对派大游行开场之前，首都独立广场举行支持卢卡申科的集会，有数千人参加。已执政26年的卢卡申科则突然出现在这个集会上。有报道说，不少国营单位的工人被迫前来参加这个集会。

他在掌声中说，我在这里向你们发出呼吁，不是为了让你们捍卫我，而是因为四分之一世纪以来，头一次，你们可以捍卫自己的国家和国家的独立。

65岁的白俄罗斯总统拒绝反对派有关重新举行选举的要求。8月9日的大选投票中，他获得80%以上得票率，被反对派指控大规模舞弊。他今天面对挥舞着承自苏联时期的官方红绿色旗帜的支持者们说：“如果这样做（重投票），我们将卷入混乱的漩涡，永远都出不来了。”

法新社说，亚历山大-卢卡申科在距离保镖们不远的一个讲台上发表讲话。他谴责了他所谓的强加给白俄罗斯一个“来自国外的政府”的意图。 他身边站着他的小儿子和潜在继任者尼古拉·卢卡申科（Nikolai Lukashenko）。

反对派领袖流亡 体制内精英接力

亚历山大-卢卡申科在本次总统大选的胜利，被认为是在大规模人为操纵下得到的。因为在投票前，他意想不到的竞争对手，37岁的斯维特拉娜·蒂卡诺夫斯卡娅的（Svetlana Tikhanovskaïa）人气高涨，火遍全国。现在这位反对派候选人已经流亡到立陶宛。

该国成千上万的精英人士继续举行抗议活动：他们是通常听命于当局的公共电视台的新闻工作者，研究人员和商人，还有两名高级外交官。

反对派领袖斯维特拉娜-蒂卡诺夫斯卡娅主张选举公正自由，要求释放政治犯。她宣布成立一个组织移交权力的委员会。

白俄罗斯8月9日大选投票后的4次示威活动受到暴力镇压，至少造成2人死亡，数十人受伤。这个周末，反对派举行纪念活动，向遇难的示威者致敬。周四以来，反暴力的

动员活动已经扩散：全国各地涌现了人链和反对派集会，标志性的工厂的工人们则发起声援团结行动。

这些大规模的示威游行没有发生逮捕，白俄罗斯当局在西方抗议活动后有所退缩，并宣布释放6700名被捕者中的2000多人。

担心俄罗斯介入

在压力下，白俄罗斯总统周六祭出俄罗斯干预的威胁，宣布弗拉基米尔·普京在电话中向他建议提供“帮助”，以维护白俄罗斯的安全。

克里姆林宫周日表示，如有必要，俄方准备在“集体安全条约组织”（OTCS）框架下，向白俄罗斯提供必要的军事援助。这个条约包括6个前苏联加盟共和国。

一些反对派示威担心俄罗斯干预。名叫奥尔加-内斯特鲁克（Olga Nesterouk）的示威者向法新社表示：“俄罗斯如果介入，将更坏”。

欧盟已经下令对参与选举大规模作弊的白俄罗斯官员进行制裁。一些被释放的示威者向法新社讲述了在拘押中受到的残酷对待：不给水，遭毒打，遭烟头烫。10多人挤在容纳4-6人的牢房内。

明斯克得到其历史性盟友莫斯科的支持，尽管两国关系反复出现紧张。白俄罗斯国家元首特别指责俄罗斯要使白俄成为其附庸国。