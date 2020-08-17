演讲中首次被民众当面高呼“走开” 卢卡申科能逃避托克维尔定律吗？

白俄罗斯民众反对“欧洲最后一个独裁者”的该国总统卢卡申科（Alyaksandr Lukashenka）的运动在过去的一天中进一步升级。越来越多来自社会不同阶层的白俄民众正在参与到这一反对卢卡申科独裁，反对大选舞弊要求其下台，并举行公平大选的运动当中。而越来越多的迹象表明，随着白俄国内不同社会阶层和更多的体制内人士参与到这一场针对卢卡申科个人的抗议声浪中，或许自1994年来开始其独裁统治的卢卡申科在位的时间真的不多了。

广告 继续浏览后续

法国著名十九世纪思想家托克维尔（Alexis de Tocqueville）在其政治名著《旧制度与大革命》中曾提出了一个备受争议的概念，既通过其对法国大革命经过的前后观察所综合的“托克维尔定律”。这一松动崩溃论否定的是传统智慧所说的“残暴崩溃论”。其认为君主残暴时旧制度崩溃不了，君主松动时旧制度反倒崩溃了。论点认为，因此，专制残暴的时候，人们往往没有能力进行反抗，也看不到革命胜利的曙光；一旦君主专制出现松动，一方面自由行动给人们带来了革命的机会，另一方面，手铐被打碎，会使得脚镣的存在变得更无法容忍。革命的机会和热情，便导致了大革命的突然爆发和君主专制的崩溃。

而对于任何像卢卡申科这样的威权国家统治者来说，要维持对其国民的统治持续，统治者常用的两大法宝一是恐惧，二是谎言。一面依靠暴力在全社会制造出恐惧的气氛并打击和消灭社会中的不同声音，一面以暴力支持下的国家宣传机器以及对媒体舆论的控制，将正在发生和历史事件进行唯一的解释和叙说。如果说卢卡申科在过去的26年执政中成功且肆无忌惮地维持着对舆论的控制，并随心所欲的打击异己，清除反对声音，那么观察最近几日发生在白俄全国的抗议和罢工运动来看，他的这一能力正变得越来越力不从心。上周日，白俄罗斯首都明斯克举行了该国独立以来规模最大的抗议游行活动，在这一人口仅900多万的国家中，有10逾万人选择走上街头要求卢卡申科下台。

值得注意的是，他们中大多数人自发的身穿白衣，不少人更是手举着象征着一战中短命的白俄罗斯人民共和国的红白相间国旗，以与卢卡申科上台后所采用的正式国旗作为区分，表达出他们否定现政权的心声。这一举措颇有光荣复国的意味，更有网络上流传的视频资料可以看到，在白俄的一些地方城镇已经有民众自行将现行国旗降下，并举行了升老国旗的升旗仪式，其背后的政治含义自然不言而喻。

此外，在经历了连续如日要求其下台的呼声后，卢卡申科本人也在周一对国营的明斯克伦式拖拉机工厂（Minsk Wheel Tractor Plant）的访问中，真正尝到了从数十年来的国家领袖被一把打回路人原形的滋味。尽管他在镜头前接见一些工人代表，并和他们进行单独谈话时仍坚持，如若这些工人参加罢工或抗议将失去工作的官腔做派，但很快的，当卢卡申科直面数百名工厂工人讲话时气氛则到达即将失控的边缘。通过现场传出的视频可以看到，一身西装革履的卢卡申科一个人站在台上，台下则由安保人员负责现场秩序。他告诉工人们称，目前正在研究旨在重新分配权力的宪法修改方案，经全民公决后成为新宪法，他愿意分享总统权力，根据宪法交出(部分)总统权力。

卢卡申科说，总统选举已以文明方式举行，他在选举中的高得票率不可能造假，他不会在“街头抗议”等压力下决定重新选举。面对抗议群众，他还直言“我们已经举行了选举。只要你们不杀了我，就不会有其他选举。”卢卡申科说，“重新选举无助于局势恢复正常，还会带来大量问题”。他续称，执法人员今后对挑衅和扰乱社会秩序的行为还将做出相关回应。不过在他讲话的同时，人群中持续传出“走开”的抗议呼声，还有人在他发表演讲时当着他的面高呼着“骗子”的指控。“谢谢。我现在回答这个问题，你们可以继续吼。”被激怒的卢卡申科地对人群说。

卢卡申科接着在讲话中重申，正是他这个“坏总统”，把工厂和这些员工的工作保住了，所以“你们才不至于流落街头。”但由于台下人群声音实在太大，卢卡申科的讲话数次被打断，不得不提前结束了此次访问。“谢谢，我讲完了，你们可以继续喊‘走开’了。”卢卡申科说完就头也不回地走下讲台，但人群仍然十分激动，持续齐喊“走开”。随后，卢卡申科及随行人员在工厂员工的谩骂和批评声中乘坐直升机离去。记录他与工人对峙的视频随后通过互联网传遍了全世界，好事者不禁会联系到31年前的罗马尼亚。当时的罗马尼亚独裁者齐奥塞斯库在12月21日于首都布加勒斯特中央广场召开大规模群众大会时。他情绪激动地说，“要坚决打退外国的干涉和蒂米索拉流氓集团的动乱。”他不时提高声调，挥舞手臂，标示讲话的高潮。

突然，广场某个角落喊出了一声，“打倒齐奥塞斯库！”口号声像闪电划过寂静的夜空，人们震惊了。齐奥塞斯库刚举起的右手，在空中停住了。电视转播中断了，留下了齐奥塞斯库举起右手的定格画面。最终，在缺乏军方支持对台下民众进行开枪镇压的情况下，齐奥塞斯库夫妇和中央要员抵挡不住，撤离了党中央大厦。4天后，齐奥塞斯库夫妇经审判被昔日负责保护他们的护卫队枪决。显然，与齐奥塞斯库相比白俄军队对卢卡申科的态度尚未明朗，但他当天在明斯克轮式拖拉机场演讲时遭遇的这一幕，对其强人的政治形象无疑是毁灭性的打击。与此同时，根据从白俄境内传出的视频资料显示，此前被卢卡申科政权严控的国家电视台也出现倒戈向民众示威的行为。白俄罗斯一台周一早上的电视节目中一度在演播厅内空无一人，仅有配乐相伴。

此外，其国家电视台据报还腾出档期在当天对一些反对卢卡申科的集会进行了直播。另据了解，周一下午及夜晚在明斯克市内的示威主要聚焦于该市周围的多个监狱，包括据信在过去数月中关着反对派领袖齐哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）丈夫的监狱前也是人山人海。齐哈诺夫斯卡娅稍早前首次表示，她已做好领导国家的准备。抗议者们在防爆警察面前要求当局释放政治犯，一些教士和组织者则试图在第一线以人墙的方式将示威者与防暴警察隔离。

国际方面，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）周一发表推文称，将与27国首脑就白俄局势在周三举行欧盟领导人紧急会议。他并强调，任何针对抗议者的暴力都不可被接受和不被允许。此外，美国总统特朗普亦告诉媒体称，正密切的跟踪白俄局势。爱沙尼亚还在当天提出动议，要求联合国安理会就当地局势举行紧急会议。那么上文提到的卢卡申科提出的公投再选举的方案是否可信，想必只要他一日在台上，无论是公投还是大选的结果只能是一成不变的，且“不可能造假”。