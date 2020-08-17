白俄罗斯反对派领袖首次表示“已做好领导国家的准备”

在立陶宛避难的白俄罗斯反对派主要领导人斯维特拉娜-蒂卡诺夫斯卡娅8月17日首次表示，她已做好领导国家的准备。白俄罗斯今起开始大罢工。欧盟宣布周三召开紧急特别峰会讨论白俄罗斯危机。

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白俄罗斯多家工厂周一响应反对派领导人的呼吁开始罢工。周一早晨，在明斯克汽车制造厂和拖拉机制造厂以及该国公营电视台的门前，成千上万人举着象征反对派的红白色牌子集会，要求总统卢卡申科下台。

欧盟宣布将在本周三就白俄罗斯危机举行特别峰会。法国总统马克龙呼吁欧盟继续动员，跟数十万白俄罗斯反对派民众站在一边。马克龙昨晚通过推特指出，数十万白俄罗斯反对派民众，为了他们的权利得到尊重，为了他们的自由和主权，举行和平示威。欧盟有责任站在他们一边。

周日8.16在白俄罗斯首都明斯克有数十万反对派民众举行超大规模游行集会，要求在位26年的总统卢卡申科下台。社交媒体发起倡议呼吁今天周一开始全国总罢工。

在本次大选投票前的竞选中，反对派候选人蒂卡诺夫斯卡娅出乎意料地崛起，民意高涨，红遍全国。这让对手卢卡申科措手不及。

自8月9日卢卡申科以超80%的选票获得第6个总统任期以来，白俄罗斯反对派民众连续上街集会抗议，谴责当局在选举中大规模作弊，要求卢卡申科下台。