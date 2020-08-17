白俄罗斯监狱警局都挤爆 当局放一批再抓一批

连日来，白俄罗斯反对派每天举行大规模抗议活动，指控当局在大选投票中舞弊，要求连任的总统卢卡申科下台。已经有数以千计的示威者被抓捕，监狱和警察局都被挤爆。当局对反对派民众采取放一批抓一批的办法。

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面对成千上万参加和平示威的反对派民众，白俄罗斯当局动用警察施以暴力。据法国古典音乐新闻台今天8.17日报道，白俄罗斯警方抓人太多，导致监狱和警察局都被塞爆。当局将人抓来，虐待后，不得不释放一部分人，给新逮捕的人腾地方。

昨天有从监狱出来的人告诉法新社，一间平常关押4-6人的号子里，现在拥挤10多人。卢卡申科日前承诺，将在6700名被捕者当中，释放2000人。

欧盟已经宣布对白俄罗斯参与镇压的人员进行制裁。有获释的人告诉法新社，他们在被拘押期间受到暴行虐待，被剥夺水，被殴打，被香烟烫。

立陶宛避难的白俄罗斯反对派主要领导人斯维特拉娜-蒂卡诺夫斯卡娅8.17首次表示，她已准备好领导国家。白俄罗斯今起开始大罢工。

白俄罗斯多家工厂周一响应反对派领导人的呼吁开始罢工。周一早晨，在明斯克汽车制造厂和拖拉机制造厂以及该国的公营电视台门前，成千上万人举着象征反对派的红白色牌子集会，要求总统卢卡申科下台。

欧盟宣布周三召开紧急特别峰会讨论白俄罗斯危机。法国总统马克龙昨晚呼吁欧盟继续行动，站在数十万和平示威，要求卢卡申科下台的反对派一边。

俄罗斯介入白俄罗斯的阴影越来越浓。据卢卡申科说，普京给他打电话，建议向白俄罗斯提供军事援助。

自8月9日卢卡申科以超80%的选票获得第6个总统任期以来，白俄罗斯反对派民众连续上街集会抗议，谴责当局在选举中大规模作弊，要求卢卡申科下台。