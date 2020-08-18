西班牙王室揭秘：老国王自我流放到阿联酋定居

马德里消息，西班牙王室正式揭秘：被贪腐丑闻缠身，特别是与海湾王室非法佣金丑闻相连的西班牙前国王胡安-卡洛斯（Juan Carlos）在8月初，自我流放到阿联酋定居。

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西班牙王室一名发言人8月17日宣布，82岁的前国王在8月3日前往阿联酋，并留在那里。这位王室发言人没有提供更多信息。但他这个宣布终结了两个星期以来围绕前国王的各种猜测。

这位西班牙前国君于8月3日宣布，他正在远离自己的国家，以方便他的儿子费利佩六世（Felipe VI）行使他的职能。而此时瑞士法院和西班牙法院正在审查老国王的银行帐户。

胡安-卡洛斯之前通过自己的律师表示，如有必要，他会配合司法调查。

尽管西班牙保守派亲王室报纸《ABC》8月7日宣称荣誉退休国王已离开西班牙前往阿布扎比，但其他媒体还是猜测老国王可能去了他度过部分青春时光的葡萄牙，或者多米尼加共和国。

法新社说，目前尚无针对胡安-卡洛斯本人的调查，但他的前情人科琳娜·拉尔森（Corinna Larsen）对他的指控在媒体流传，也引起一名日内瓦检察官对西班牙前国王可能存入其瑞士秘密帐户的巨款产生了好奇心。这位前君主与海湾王室关系密切，2008年，他可能从沙特阿拉伯得到了1亿美元的收入。

唯一有权审判前国王的是西班牙最高法院的检察官们。他们正在调查2011年西班牙财团与沙特签署的哈拉曼高铁项目合约，是否牵扯非法佣金，以及是否如同国王前情人科琳娜·拉尔森所揭发的那样，老国王从中受了益。这条450公里，连接麦加和麦地那的铁路线于2018年启用。

近几个月来，在新闻界对调查内容不断曝光中，西班牙王室压力山大，于是在征得政府同意之后，鼓励退休老国王离家出走。

不被看好的流亡

胡安-卡洛斯（Juan Carlos）在西班牙独裁者弗朗西斯科-佛朗哥（Francisco Franco）死后于1975年登基，直到2014年西班牙经历经济危机之际，却传出国王跟情妇在非洲猎杀大象的丑闻，于是他在统治38年后，在2014年6月退位，转而支持他的儿子费利佩六世（Felipe VI）继位。

之前几十年前，这位国王因在西班牙从1939年开始的弗朗哥独裁到民主制的和平转型中起到关键作用，而非常受民众欢迎。

这次他自我流亡国外，在西班牙却并不受欢迎。据亲王室的媒体ABC周日发布的民意测验，在802名受调者中，有56％的人表示不赞成；还有 61％的人认为他这样做伤害了他的儿子。而西班牙反君主政党，包括激进左派Podemos（政府的一部分）则对老国王的“逃跑”予以谴责。

而胡安-卡洛斯的儿子费利佩六世自2014年登基以来，已采取措施改善王室的形象，例如，制定了王室行为守则，并于今年3月，取消了胡安-卡洛斯的年奉。

然而，菲利佩六世为王室名誉重新贴金的努力效果不彰，因为他的姐夫因腐败被送进了监狱。

在1990年代，胡安-卡洛斯当国王人气最高时，70%的西班牙民众支持君主制，但这个比例在2015年降到40%。西班牙官方民调机构自从2015年开始，再也没有就这个问题进行过民意调查。