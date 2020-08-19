德国新冠疫情：回国旅客使感染数据攀升

据德国电视一台报道，德国新冠疫情发展令人忧虑，每日感染人数继续攀升。回国旅客在国外感染上病毒是感染数据上升的一个主要原因。

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根据柏林罗伯特科赫研究所周三公布的数据，德国一天内新增感染人数达1510人。这是自5月2日以来达到的最高值。此前的5月1日，一天内出现了1639个新感染病例。引人注目的是，越来越多的德国游客在国外感染上病毒回国，使感染数据继续上升。

今年四月初，德国一天内检测到6000多个新感染病例，由此达到了疫情高峰。随后，新感染数据明显下降。但是，自七月底以来，每日感染人数又开始回升。罗伯特科赫研究所的数据显示，越来越多的感染是德国旅客从国外带来的。上周检测出来的新感染病例中，有近40%是旅行回来的德国人。仅在两个星期内，该数据便翻了一番。带来感染最多的地点是科索沃，土耳其，克罗齐亚，保加利亚，波斯尼亚和黑塞哥维那。旅行回国者被感染的比例升高，可能也与德国大大扩大了检测范围有关。

鉴于德国感染人数上升，芬兰重又对德国和一些其它欧洲国家的旅客实行入境限制，自8月24日起执行。

根据柏林罗伯特科赫研究所公布的数据，德国新冠病毒感染人数总计达226914人，一天内新增感染人数1510人，因新冠病毒病亡人数达9243人。