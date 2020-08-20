欧洲疫情反弹引关注，世卫相信欧洲能避免再封城

法国首都巴黎近日因应新冠疫情反弹，要求民众在一些公共场所，即使是户外，也必须佩戴口罩。摄于2020年8月15日塞纳河畔。

新冠病毒疫情仍在世界各地传播，欧洲各国疫情一度得到控制后，近日陆续出现反弹，刚刚解除不久的封禁措施似乎有局部恢复迹象。此时暑假即将结束，各国政府密切关注度假人员陆续返回是否会重新推高疫情传播。但世界卫生组织周四认为，欧洲有能力控制疫情，不至于再度推出全面封禁防疫的措施。

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的确，最近几周，一些欧洲国家新冠感染人数再次走高。此前一直被看作防疫成功榜样的德国疫情形势又回到了今年4月时的高峰水平。截止20日国际标准时间11点，德国最近24小时内新增感染病例1707例，死亡10例，与4月底疫情高峰时情况持平。

法国自5月11日起陆续解封后，疫情也出现反弹，最近24小时新报感染者3700例，为解封以来最高。仅最近7天内，新增感染者达到1万6千747例。

上一波欧洲疫情的重灾区西班牙最近24小时新增感染人数高达6700人，而且有131人因新冠病毒死亡。

由于暑假即将结束，外出度假人员陆续返回，各国均担心出现第二波疫情，纷纷采取措施。法国多座城市近日均推出更严格的佩戴口罩要求。政府也开始考虑要求人们在办公室也要佩戴口罩。德国重新对自西班牙和巴尔干国家入境的人员进行检测，隔离14天。

但世界卫生组织对欧洲疫情形势似乎没有那么担心。该组织周四表示，最近几个月的经验后，欧洲应该可以控制疫情，而无需重新采取全国封禁的措施。

整体而言，新冠病毒自去年底由中国开始传播以来，已在全球各地造成78万7918人死亡。美国情况最为严重，其次是巴西、墨西哥、印度和英国。

研制疫苗的努力仍在世界各地紧锣密鼓地展开，但目前尚没有世界卫生组织认可的疫苗。