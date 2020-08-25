德国医生：纳瓦尔尼是一种可作生化武器的神经毒剂中毒

收治俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的德国柏林夏洛特医院24日发表公报指出，临床检查显示，纳瓦尔尼因一种胆碱酯酶抑制剂类物质中毒。根据有关学者的介绍，被称作是神经毒剂的生化武器就属于这类物质。

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根据法新社获得的消息，治疗阿兹海默症也就是人们常说的老年痴呆症的药物，或有机磷酸盐和氨基甲酸酯等杀虫剂都属于胆碱酯酶抑制剂类物质。但此类物质尤其包括一些作用于神经系统的生化武器。比如人们听到最多的沙林毒剂。2018年旅居英国的前俄国间谍斯克里帕尔及女儿中毒案的神经毒剂也属于此类物质。

这类物质作用于一种学名为乙酰胆碱酯酶的酵素。其作用是摧毁控制肌肉伸张收缩的乙酰胆碱分子。一旦该酵素被神经毒剂阻断，就会造成乙酰胆碱分子聚集，导致神经系统紊乱。法新社引述英国利兹大学一位毒理学专家指出，这时，肌肉就无法再伸张收缩，陷入一种痉挛。全身肌肉都受到影响，最危险的作用是对呼吸系统肌肉的影响。

法新社报道指出，不同的胆碱酯酶抑制剂产生的效果不同。有些中毒者可以恢复，有些则不能。最严重的情况可以导致受害人窒息或心脏骤停而死亡。

根据夏洛特医院的消息，医生目前尚没能确定导致纳瓦尔尼中毒的具体是哪种神经毒剂，但已经开始新的大规模检测分析。

纳瓦尔尼目前已被人为置于休克状态，并接受阿托品药物治疗，阿托品可以阻断乙酰胆碱分子在神经系统聚集。如果奏效，可以让身体逐渐将毒素排出。专家表示，这个过程可能是几天，也可能需要几周。

不过，最早收治纳瓦尔尼的西伯利亚鄂木斯克医院急诊科的毒理专家周一在鄂木斯克的一次记者会上表示，纳瓦尔尼入院时，对他进行了一系列从毒品，到精神病或其他药品的检测，也包括胆碱酯酶抑制剂类物质检测。结果都是阴性。

纳瓦尔尼是俄罗斯著名的反对派领导人。近年来尤其致力揭露政治经济权贵的贪腐行为。