东地中海情势紧张：欧盟4国今起联合军演针对土耳其

希腊和法国船舰在地中海联合军演航行编队2020年8月希腊国防部向路透社提供（未注明日期的图像）。

欧盟四国，希腊，塞浦路斯，意大利，法国，8月26-28日在东地中海举行联合军演。这场军演的背景是油气田海域主权争端在雅典和安卡拉之间引发紧张事态加剧。法国警告土耳其：地中海不应成为任何国家野心的游乐场。

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据希腊国防部周三发布的声明：塞浦路斯，希腊，意大利，法国达成共识，同意在四国合作框架下，在东地中海部署军事存在。法新社引述一个军方消息说，本次联合军演的区域是塞浦路斯以南和西南。

法国军事武装部长佛罗伦萨·帕利（Florence Parly）周三在一条推文中确认了这次联合军事演习的开始。她向土耳其发出警告：“地中海不应成为某些国家野心的游乐场；这是一项共同财产”，“必须尊重国际法，不能例外”。

土耳其总统埃尔多安立即警告称，他捍卫东地中海天然气田利益，不会做出任何让步。他并警告希腊不要犯任何将导致其毁掉的错误。

8月10日以来，土耳其向这个海域派遣海军和地震研究船，激怒了在该海域部署军舰的希腊。希腊国防部的新闻稿说：“东地中海地区的紧张局势和动荡加剧了海洋空间的争端（限制，迁移，水流等）的争端。”

塞浦路斯国防部则发布声明说，动摇东地中海稳定的企图和该地区的紧张情势，已经达到顶峰。

近年来，在地中海东部发现大型气田，加剧了安卡拉和雅典之间的紧张关系。两国在某些海洋地区存有主权争议。

担任欧盟轮值主席国的德国外长海科（Heiko） 周二前往雅典和安卡拉（Ankara）斡旋，试图平息北约两个国家的紧张事态，鼓励他们就地中海水域划界进行对话，似乎没有取得成功。