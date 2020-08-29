白俄罗斯吊销多名外国记者采访许可

在当地将举行大型反政府游行的前一天;白俄罗斯当局29日撤销几家外国媒体记者的采访许可，其中包括路透社、法新社、美联社、BBC多家媒体记者许可。俄罗斯外交部新闻秘书安纳托利·格拉兹（Anatoly Glaz）表示，以上决定是在反恐、反极端势力范畴内作出的。国际大媒体对这种限制新闻自由的做法表示严正抗议。

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白俄罗斯当局没有指明到底有几名记者被剥夺采访权。美国大使馆对卢卡申科现政府封锁网站、随意抓捕公民、限制新闻记者采访等做法表示深切担忧。美方呼吁明斯克保持克制。

BBC发言人表示，我们最强烈地谴责这种窒息独立新闻媒体的行为。敦促白俄罗斯政府立即恢复记者采访许可。

自由欧洲电台台长(Daisy Sindelar)表示，威权政府扼杀独立媒体，无情地控制白俄罗斯的可信信息，这是一个绝望的步骤。

美联社发言人伊斯顿（Lauren Easton）态度强硬。他要求白俄罗斯政府立即恢复记者采访的权利。

法新社新闻部主任5Phil Chetwynd ) 29日表示，政府告知法新社驻白俄罗斯记者，他们的资格已被撤销。 没有提供任何解释，我们也不知道撤销采访许可的原因。 我们呼吁白俄罗斯当局恢复记者实地采访权，以便他们能够继续对白俄罗斯的事件提供独立和公正的报道。

8月5日，德国之声驻明斯克记者布拉科夫（Alexander Burakov）被捕，被判服刑10天。他8月15日重获自由。他对德国之声表示自己情况良好，在狱中没有受到虐待。他同时表示，他被捕是白俄罗斯当局阻止独立记者对该国大选进行报道的尝试。

8月10日，卫星通讯社白俄罗斯分社记者报道明斯克骚乱时被捕并遭到殴打。"大赦国际"谴责白俄罗斯当局使用各种残酷手段，试图镇压和平抗议运动。

卢卡申科宣布在总统选举中赢得80％选票获胜，而反对派怀疑他作弊，该国民众在过去数日持续街头抗议。据官方通报，目前有两名示威者在大选后的抗议中丧生，近7000人被捕。一些人被释放后表示，他们在狱中遭到酷刑和殴打。