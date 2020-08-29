英卫生大臣：提防冬季疫情反弹

英国卫生大臣汉考克(Matt Hancock) 8月29日表示，若冬天爆发第二波疫情，英国可能面临全国性以及大范围的地区性禁足令。汉考克接受《泰晤士报》专访时表示，搞不好可能会死85000人。英国疫情在欧洲属于严重的。共死亡41500人；确诊病例累计33万1000人。

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英国短暂的夏天很快就要结束。汉考克接受《泰晤士报》（The Times）访问表示，随着天气转冷，民众越来越常待在室内，感染季节性流感与新冠病毒人数攀升，要做好“合理的最糟情境”的精神准备。

汉考克表示，要避免第二波疫情爆发并非不可能，但并不容易，随着学生下个星期开始返校上课，遏止疫情将面临更多挑战。

汉考克表示：“第二波疫情显然会在世界上某些地方爆发，这是非常严重的威胁。但英国目前透过追踪与地区性禁足令管制，尚能让新增确诊案例的曲线保持在水平。”

他表示：“合理的最糟情境是，随着民众待在室内的时间增加，感染流感与新冠病毒人数也会增加。一旦人数攀升，我们必须启动非常大范围的地区性禁足令，或采取全国性的行动。我们不排除，但不希望发生这种事情。”

英国3月23日实施第一次禁足令时，所有零售业与餐饮业全部停业。英国首相约翰逊（Boris Johnson）先前曾表示，若再度实施禁足令，威力等同于“核爆”。他上个月表示：“我绝对不想实施（禁足令），也不希望我们陷入同样境地。”

约翰逊28日表示，若再度爆发疫情，学校会在最后一刻才关闭，他也预料会在下个月再度呼吁民众返回工作岗位。

然而，《泰晤士报》调查发现，有高达3/4英国企业正考虑永久转型为弹性制上班。另一份针对1500名家长进行的调查则发现，若英国再度实施禁足令，绝大部分家长拒绝继续送孩子去上学。

英国27日确诊病例飙升至1522人，较26日的1048人攀升，虽然仍比4月高峰期的单日5000人确诊低，但已创下6月中旬以来最高数字。