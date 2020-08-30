白俄罗斯反对派再走上街头 警方逮捕125人

白俄罗斯反对派8月30日发起另一波大规模集会，抗议强人总统卢卡申科连任。当局因应情势，在首都明斯克（Minsk）加强部署大量镇暴警力与部队，并已至少逮捕125名示威者。这是第三次周日大游行。示威人士呼喊着让卢卡申科下台。德国将召见白俄罗斯驻德大使。

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自卢卡申科（Alexander Lukashenko）9日在作票疑云中当选总统至今，示威已进入第3周。在数以万计民众响应后，卢卡申科的竞选对手季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）说，她才是真正的胜利者。

在30日的示威之前，白俄罗斯民众早先已分别于16日、23日发起大型示威游行，吸引约10万人齐聚明斯克街头，参与白俄罗斯迄今最大规模的示威。据法新社等媒体估计，30日参与示威人数也超过10万人。

30日这场和平游行在下午2点于市中心的独立广场举行。

镇暴警察与警车封锁通往广场的出入口，并在集会开始前摆放了金属拒马，同时还有大量的警车停放在附近。

抗议民众分几路涌入市中心，示威者拿着标语以及具有历史意义的白俄罗斯红白旗，许多人还带着孩子一起来，路过的车辆也鸣喇叭以示支持。

俄罗斯新闻社（RIA）引述白俄罗斯内政部所提供的资讯指出，警方在明斯克逮捕了125人。

当地媒体贴出水砲车开往集会地点的影片。戴着头套没有身分识别徽章的武装部队，占据了战争纪念碑周围的位置阻止通行，这里向来是游行者的集合点。

法新社记者目睹警方也将另一人气集合点十月广场围起来，当时有数百人聚集。

在30日示威登场之前，白俄罗斯当局29日吊销多家外国媒体的记者采访证，受影响媒体包括英国广播公司、路透社、法新社和美联社。