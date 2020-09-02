法德声援捷克后 斯洛伐克总统：拒绝对欧盟成员国及代表的威胁

自中国外交部长王毅近日在访欧途中批评正在对台湾访问的捷克参议院议长是“公开挑衅”，并威胁其将“付出沉重代价”后，法德两国相继通过外交部回应指，不能接受中方对捷克的威胁。此外，斯洛伐克总统恰普托娃（Zuzana Čaputová）也于9月1日通过推特表示，不能接受中方对欧盟成员国及其代表作出的威胁。

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王毅曾于周一对捷克参议院议长维特奇（Miloš Vystrčil）访台一事做出评论，称后者是在“公开挑衅”。他称，“中国政府和中国人民决不会听之任之、坐视不管，一定要让其为自己的短视行为和政治投机付出沉重代价。”对此，法国外交部发言人周二回应指，与捷克共和国站在一边，不能接受中国对捷克发出的威胁。法方发言人穆勒（Agnès Von der Mühll）称，“中欧关系必须建立在对话，互惠和相互尊重的基础上，这是加深我们伙伴关系的必要条件。”她补充说，“因此不能接受中国对欧洲联盟成员国的任何威胁，我们表示声援捷克共和国。”

同样在当天，德国外长马斯(Heiko Maas)在与王毅出席记者会时要求北京当局不要动辄摆出威胁的架子。他说，“对于这样的行为进行恫吓，我们完全无法接受。”马斯称，“在外交和安全领域，我们同欧盟伙伴国家团结一致。”稍早前，德国联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）也表示，欧盟成员国承认“一个中国”的政策，尽管如此，访问台湾应该是可行的，尤其在抗疫的情势下，合作更值得提倡。马斯强调，他向捷克方面作出团结合作的保证。

同样在记者会上，面对相关提问，王毅重申，“捷克参议长访台是严重干涉中国内政行为，中方不得不也必须作出必要反应。”他说，“捷克参议长罔顾中方和捷克政府反对，执意访问中国台湾地区，公然为‘台独’势力张目，甚至还煽动其他国家效仿，这是公开的挑衅。中方必须要告诉捷克参议长：你过线了！”稍后，现年47岁的斯洛伐克总统恰普托娃在推特上写道，“斯洛伐克支持捷克；欧盟与中国关系是以对话和相互尊重为基础，针对欧盟成员及其代表的威胁与彼此间的伙伴关系有所冲突，因此不能接受。”