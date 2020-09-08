工业七强言辞谴责对纳瓦尔尼投毒

世界工业七强外长8日发表声明，严厉谴责针对俄罗斯反对派领袖人物纳瓦尔尼的"未遂毒杀"事件。声明表示，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国以及欧盟外交和安全政策高级代表最强烈地谴责针对纳瓦尔尼的投毒行为。而俄方驳斥任何参与怀疑向普京“对手”下毒的指控，要求柏林出示其指控的证据。

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联邦总理默克尔称这是一起对俄罗斯反对派领袖人物的"未遂毒杀"，旨在"让他保持沉默。"默克尔以异常明确的立场表示，现在出现了"非常严重的问题"，只有俄罗斯政府能够并且应该做出答复。默克尔在声明中也明确表示了她个人的担忧。她说，对纳瓦尔尼的犯罪行为是针对"我们所代表的基本价值观和基本权利"， "世界将等待答案"。

德国外交部为此召见了俄罗斯驻德大使谢尔盖·内察乔（Sergei Netschajew），旨在敦促俄罗斯"提供充分和完全透明的"信息。联邦外长马斯（Heiko Maas）说，俄罗斯必须调查责任者并将其绳之以法。

2020年8月19日，纳瓦尔尼乘坐飞机从鄂木斯克返回莫斯科期间，在机上感到严重不适，出现中毒迹象，之后飞机紧急降落，他被送向鄂木斯克的医院急救后依然昏迷不醒。

其新闻发言人亚尔米施（Kira Yarmysh）怀疑纳瓦尔尼登机前一个小时饮用的茶混杂毒素。

鄂木斯克的医院官员拒绝提供有关他的状况，并且不允许他的家人或支持者见他，医务人员也拒绝展示中毒检测结果。情况紧急，亚尔米施想把纳瓦尔尼送往德国接受治疗，敦促俄罗斯当局不要干预。

医院官员一度以纳瓦尔尼“病情严重”为由，拒绝放行他到德国接受治疗。克里姆林宫已否认与此事有关。

纳瓦尔尼的妻子在网上向俄罗斯总统普京发出公开呼吁，请求俄罗斯当局放行。8月22日，俄罗斯当局批准放行，纳瓦尔尼经由和平电影基金会租用的一架飞机前往柏林治疗。

8月24日，柏林夏理特医院初步化验纳瓦尔尼体内存有胆碱酯酶抑制剂。欧盟最高外交官何塞·博雷利与德国总理默克尔发表声明，呼吁俄罗斯当局进行调查。9月2日，德国测试出纳瓦尔尼体内存有神经毒剂诺维乔克的结论后，德国总理默克尔谴责这次袭击是谋杀未遂。

9月8日，工业七强外长言辞谴责对反对派人士纳瓦尔尼的投毒事件。