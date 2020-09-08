法国关切白俄罗斯局势

法国外交部8日表示，法国强烈谴责白俄罗斯政府任意逮捕和强迫流放的做法。法方强烈呼吁追查反对派人士科列斯尼科娃失踪事件的真相。

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白俄罗斯反对派人士科列斯尼科娃（Maria Kolesnikowa ）失踪的谜团在继续发酵。周一科列斯尼科娃失踪之后，当局公布消息称她在白俄罗斯与乌克兰的边境因试图非法越境被逮捕。陪同她的两位男士则成功越境。另有消息报道称，白俄罗斯官方证实说，科列斯尼科娃8日凌晨，企图越过边境进入乌克兰时被拘留。不过乌克兰官员说，是白俄官员企图强迫科列斯尼科娃出境。另有报道称，她撕毁护照阻止当局的行动。

事件中，两名与科列斯尼科娃同行的反对派人士进入乌克兰境内。乌克兰官员说，两人是被“强行驱逐”。

科列斯尼科娃所属的民主运动协调委员会没有证实这一消息，仅表示不知道科列斯尼科娃和她的两位同事伊万·克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）以及安东·罗德年科夫（Anton Rodnenkov）在何处。同时，协调委员会一位发言人强调，科列斯尼科娃从未打算自愿离开白俄罗斯。

在此之前，科列斯尼科娃的家人递交了一份寻人启事。一名目击者曾在社交门户网站Tut.by公布消息称，科列斯尼科娃在周一上午被强行推入一辆黑色面包车。从此她和陪同她的两名男士克拉夫佐夫和罗德年科夫都无法再通过电话进行联系，没有了任何音讯。