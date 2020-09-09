英国首相约翰逊 9日宣布禁止超过6人聚会

英国疫情升温，英国首相约翰逊 9日宣布紧缩限制，禁止超过6人聚会，但表示这不代表第二波疫情已经爆发，而是要赶紧行动，避免下一波全面禁足令发生。

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约翰逊9日下午召开记者会，宣布英格兰地区从14日起严禁室内、室外超过6人社交聚会，违法可开罚100英镑 。酒吧、餐厅可继续营业，但消费的顾客团体也以6人为上限。

英国广播公司（BBC）和中央社报导，英国今天有2659人确诊2019冠状病毒疾病，连续第4天新增确诊病例突破2000例。英国上週的感染率从每10万人有12.5人感染，攀升到19.7人。新增病例中又以年轻人居多，19至21岁族群的感染率高达每10万人有54人感染。

约翰逊在记者会上表示：「我想要说清楚，这些措施不等同全国性禁足令，重点是要避免实施第二次全国禁足令。」

约翰逊表示，必须对大众宣布这些限制，他个人感到「十分痛心」。

英国3月23日起实施禁足令，6月底宣布鬆绑，餐厅、酒吧在7月4日重新开放，逐步解封。学校已在9月初恢复上课，但搭乘大众运输工具、进入店家购物依旧必须强制配戴口罩，上餐厅消费也必须留下个人资讯，以便后续追踪。

约翰逊表示，酒吧、餐厅纪录的个资必须保留21天，若不遵守规定可开罚1000英镑。确诊案例暴增地区的店家营业时间可能缩短，例如波尔顿（Bolton）地区的店家禁止在晚上10时至清晨5时之间营业。

英国在野党工党党魁施凯尔批评政府的检验能量不足。约翰逊表示，政府正努力提升，希望能在10月底前达到每日50万件，但他也呼吁民众仅在出现症状时才申请筛检。

英国卫生大臣韩考克（Matt Hancock）今天表示，部分没有出现症状的民众也申请筛检，这种做法非常不可取，也让真正需要检验的民众反而难以获取资源。