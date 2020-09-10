英国脱欧提争议法案 欧盟：严重破坏信任

欧盟执行委员会副主席塞夫科维奇9月10日表示，英国近日提出“内部市场法案“，不仅违反国际法，更将严重破坏信任，把正在进行的欧英未来关係谈判置于险地，要求9月底前做出修改。

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英国政府近日提出一份争议性的“内部市场法案”«loi sur le marché intérieur»，恐推翻脱欧协议中关于国家补贴和北爱尔兰关税等领域，英国承认这么做可能违反国际法，使得欧英双方贸易谈判再添变数。

欧盟委员会副主席马洛斯·塞夫科维奇(Maros Sefcovic)10日赴伦敦会见英国负责脱欧事务大臣戈夫（Michael Gove）紧急磋商后发表声明。

塞夫科维奇表示，北爱尔兰议题是脱欧协议的重要组成部分，目的是保护爱尔兰岛的和平与稳定，这是欧盟和英国之间长期、详细和艰难谈判的结果。若英国政府通过违反脱欧协议法案，不仅违反国际法，更将严重破坏信任，把正在进行的欧英未来关系谈判置于险地。

他呼吁英国政府在9月底前修改相关内容，并说脱欧协议包含许多机制和法律补救措施，当需解决违反所载法律义务的行为时，欧盟不会吝于使用。

欧盟与英国去年达成的脱欧协议，其中属于英国的北爱尔兰将继续适用欧盟单一市场规范，以避免北爱尔兰和属于欧盟成员国的爱尔兰之间出现实体“硬边界”。

但英国新提出的“内部市场法案：为确保英国离开欧盟单一市场和关税同盟后，英格兰、威尔斯、苏格兰和北爱尔兰之间仍可以无缝进行贸易，因此提出如果英欧无法达成贸易协议，明年1月起英国官员有权修改或废止相关规例。

英国今年1月正式脱离欧盟，但至今年年底前与欧盟的关系尚处在过渡期，双方正协商新的贸易协议。