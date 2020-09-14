欧洲秋天恐出现死亡高峰 六国首测统一新冠追踪应用程序

９月１４日星期一，世界卫生组织欧洲分部主任汉斯－克鲁格宣布，“事态将变得更加严峻，１０月，１１月，我们将会看到新冠病毒死亡率高企”。就在意大利，英国等欧洲多国加强防疫措施之际，世卫组织警告欧洲防范秋天来袭的第二波死亡浪潮。

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目前新冠大流行病已在全球夺走超过92万4千人的生命，以色列成为第一个重启全国封禁的国家。世卫组织欧洲部表示其负责观察区域的55个国家整体来看，日增死亡人数在400-500人左右，和6月初以来的数字基本持平。但日增确诊感染人数则在上周五创造了51000这个高峰，这已经超过了4月的峰值，其中最令人担忧的是西班牙和法国的日增数字。世卫表示，虽然现在欧洲各国都在加强测试，但这“并不是感染人数激增的全部原因”。

欧洲分部主任克鲁格还表示，“人们经常说，'疫苗会终结这场大流行病！'但当然这是不可能的...”有关防疫，他则认为大举全国封禁不值得提倡，应该更加有针对性地进行防范。比如英国已经禁止超过6人（来自不同家庭）的聚会，无论是在室外还是在室内，学校，工作，婚礼，葬礼除外；周二起，英国人口第二大城市伯明翰将禁止所有亲朋（不住在同一屋檐下）之间的聚会，人们可以继续前往咖啡厅，餐厅，商场等地。此外奥地利从今天开始要求人们在所有公共建筑当中佩戴口罩，意大利也在极其严格的防疫政策之下，宣布学生返校。

同一天，欧委会宣布，德国，意大利，捷克，丹麦，爱尔兰和拉托维亚已经开始测试一款统一追踪新冠的应用程序，这一程序可让人们在自由穿梭内部边境的同时，发送呈阳性的测试结果，或者接收自己可能接触过危险人群的提示。而法国已经铺设的“StopCovid”应用程序则因其设计结构和兼容性等问题而并不在欧盟统一病毒追踪程序的考虑范围之内。