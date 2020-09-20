镇压继续 白俄当局周六至少逮捕390名示威者

白俄罗斯境内反对总统卢卡申科独裁和大选舞弊的示威活动仍在继续。周六当天，该国安全部队在首都明斯克至少逮捕了390名参与要求卢卡申科下台，女性大游行的示威者。其中，一名73岁的著名祖母级示威者也遭到了头戴黑色头套以掩盖身份的当局人员逮捕。

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明斯克当天有数千人上街参加游行，他们中大多为妇女。她们高举白俄罗斯红非官方红白旗帜，要求卢卡申科下台。效忠卢卡申科的警方等安全部队则继续对示威者采取逮捕行动，从互联网传出的示威视频等资料可以看到，头戴黑头套的警方人员将部分参与游行的妇女围在一起，这些女示威者则筑城人墙与警方对峙。

在这数百名遭到逮捕的示威者中，还包括在过去六周内积极参与示威活动的，现年73岁的巴金斯卡娅（Nina Bahinskaya）。她因大龄积极参加抗议而被白俄民众所熟知。据报她其后获释。此外，目前流亡在立陶宛的白俄罗斯反对派领导人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）预计将于周一应邀参加欧盟外长会议。卢卡申科当局则表示，这是干涉内政，并向欧盟方面提出抗议。