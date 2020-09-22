新冠病毒：世界上周新增感染人数创纪录，英国严厉防疫措施

世界范围内的新冠疫情丝毫没有减弱，美国因新冠病毒死亡的人数接近20万人，在欧洲，英国星期二采取了有可能将会实施6个月的新的限制措施。

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法新社的报道指出，世界卫生组织星期二宣布，上星期，世界范围内新增近两百万感染病例，增加的幅度是6%，是疫情爆发以来，新增感染人数最多的一个星期，不过，同期死亡的人数为3万7千700，下降了10%。

另外，在9月14日到20日的这个星期，除了非洲，所有大陆的感染人数都在增加，欧洲增长的幅度最大，为27%。

在欧洲死亡人数最多的英国，首相约翰逊周二宣布了新的限制性防疫措施：酒吧和饭店要在晚上10点关门，同时再度鼓励企业实施远程上班。

约翰逊还表示，这些措施有可能在6个月的时间内都继续有效。

在疫情最为严重的欧洲国家之一西班牙，西班牙政府星期一对首都马德里的部分地区宣布了非常严厉的限制措施：不论是在公共场所还是在私人场所，聚集在一起的人数禁止超过6人，另外，除非工作、学习和看医生以及照顾生活不能自理的人等情况，相关的85万人不能够离开自己居住的街区。西班牙政府此外还于星期二呼吁马德里人最大限度地不要外出，减少与他人的接触。