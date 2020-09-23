面对大规模民众抗议，白俄罗斯总统卢卡申科“秘密”宣誓就职

在传出卢卡申科秘密宣誓就任总统后，白俄罗斯民众不顾镇压再次涌上街头抗议。

在大规模民众抗议活动持续六周之后，白俄罗斯总统卢卡申科无视民众要求其结束执政的呼声，于周三在首都明斯克悄悄地宣誓就职，展开其第六个总统任期。卢卡申科随后宣布，反对者们试图进行的“革命”已经失败了。

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法新社的报道指出，卢卡申科周三的总统就职仪式非常不同寻常。当仪式结束以后，白俄罗斯的国家新闻社才对外发布消息说，卢卡申科已经宣誓就职。

法新社的报道还指出，星期三上午，白俄罗斯反对派曾猜测卢卡申科是不是要出其不意地突然宣誓就职，因为总统的车队全速驶过街道，明斯克的主要大道对公众关闭，在总统府周围还部署了很多警察。

卢卡申科的主要对手、白俄罗斯反对派领袖斯维特拉娜-蒂卡诺夫斯卡娅（Svetlana-Tikhanovskaïa）发布公告说，这一所谓的宣誓就职显然是一场闹剧。

如今流亡在立陶宛的白俄罗斯政治新秀斯维特拉娜-蒂卡诺夫斯卡娅也再次声称，她在八月份的总统选举中获得了胜利。

欧洲国家指责卢卡申科固执，德国宣布“不承认”卢卡申科为总统，因为卢卡申科没有“民主合法性”。德国政府发言人说，就职典礼的“秘密性”显示了卢卡申科政权的虚弱，并说，由于缺乏“民主合法性”，柏林不承认卢卡申科的连任。