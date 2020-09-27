《明镜》：德国东部不是吸引移民区

10月3日是德国统一30周年。在国庆即将到来之际，德国媒体纷纷关注30年统一带来的变化，东西部的差距和相同之处。

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德国《星星》周刊发现，自30年来，东部即原东德地区的人口一直在流失。但西部现在也出现了人口流失地区。德国联邦人口研究所发现，2017年，从西部迁往东部的居民首次多于从东部迁往西部的居民。柏林及周边地区以及东部的莱比锡和德累斯顿都成为吸引居民的城市。而西部的鲁尔区和萨尔州则在流失人口。

《明镜》周刊发现，东西德统一后，有些差距消失了，比如东西部的生育率现在都在下降，东西部人都在逃离农村，涌向城市。统一后最令人担忧的曾是东部的高失业率和缺乏前景。但自2005年左右起，形势发生了明显变化。全国的失业率普遍降低。2019年，东部的失业率为6.4%，西部为4.7%，达到历史低水平。在教育上，东部辍学者明显高于西部，但东部大学生人数明显上升，这与东部很多高校得到重建有关。而高等教育的普及同时又带来人民脱离乡村的现象。高校众多的城市成为居民密集地。

《明镜》周刊还发现，虽然德国数十年来一直是个移民国，但准确地说，只是西部是移民国，东部不是移民国。再者，统一30年后，很多东部人仍然在自己所在的居住区感到不安全。一个民调显示，35%的东部人感到居住地不安全，在西部只有21%的人有这种不安全感。