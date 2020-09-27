法、美等国呼吁阿塞拜疆和亚美尼亚停止敌对行动

阿塞拜疆9月27日与争议地区纳戈尔诺·卡拉巴赫的亚美尼亚族分离主义势力爆发激战后，毗邻的亚美尼亚共和国总理帕辛扬表示，宿敌阿塞拜疆已对亚美尼亚人民宣战。法国总统马克龙同样呼吁阿塞拜疆和亚美尼亚族分离主义者“立即停止战斗、恢复对话”。马克龙周日与亚美尼亚总理和阿塞拜疆总统通了电话。美方呼吁双方立即停止敌对行动。

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法国、俄罗斯和美国作为“明斯克集团”（Minsk Group）成员，曾居中协调纳哥诺卡拉巴克地区和平事宜，但上一次力推和平协议的行动于2010年宣告失败。

法国外交部透过声明表示，法国“与俄国和美国伙伴，重申将致力为这场冲突达成经由协商获致的持久解决方案”。声明也指出，法国“极度担忧爆发大规模冲突”。

法新社报导，帕辛扬（Nikol Pashinyan）在电视转播的声明中表示，阿塞拜疆的“专制政权已再度对亚美尼亚人民宣战”，“我们在南高加索处于全面战争边缘，可能会有无法预测的后果”。

阿塞拜疆国会也通过在全国实施戒严，并自27日起实施宵禁。

27日爆发战斗的纳戈尔诺·卡拉巴赫地区（Nagorny Karabakh）在阿塞拜疆境内，但由亚美尼亚族分离主义势力掌控，并自行建立政府。双方在冲突发生后都回报有人员伤亡，亚美尼亚共和国也宣布戒严及动员役男。

纳戈尔诺·卡拉巴赫地区的国防部表示，他们摧毁了亚塞拜然4架直升机、15架无人机和10辆战车，但也有16名战士丧生，百余人受伤。

阿塞拜疆方面则说，他们在激战期间，拿下亚美尼亚族控制的6座村庄，其中5座位于菲祖利区（Fizuli）、1座位于杰布拉伊尔区（Jebrail）。

事发之后，天主教教宗方济各（Pope Francis）呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆透过协商化解分歧。

教宗表示：“我为高加索地区的和平祈祷，要求衝突各方具体表达善意和友爱，如此可把问题导向解决。不要使用武力和武器，而是要透过对话和协商。“

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）也推文说：“当务之急为军事行动必须停止，以免情势进一步升高。”他并呼吁交战双方“立即重返协商，且勿设任何先决条件”。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）发布声明说：“我呼吁冲突双方立即停止所有战斗，特别是砲击村庄和城镇的行径。”他还提到，传出平民伤亡的消息令人“担忧”。

根据伊朗国营电视台，伊朗外交部发言人哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）27日也说：“伊朗正忧心地密切关注这场冲突，呼吁两国（阿塞拜疆与亚美尼亚）立即停止冲突、展开谈判。”

“德黑兰政府已准备好运用一切能力，帮助双方开始谈判。”

不过，土耳其27日誓言会全力支持阿塞拜疆政府，要求亚美尼亚放弃“侵略行为”。土耳其是阿塞拜疆的重要盟友，文化和语言上紧密相连。

土耳其国防部长阿卡尔（Hulusi Akar）透过声明表示：“我们会用尽方法支持我们的阿塞拜疆兄弟战斗，捍卫他们的领土完整性。“

亚美尼亚总理帕辛扬则呼吁国际社会，应确保土耳其不会插手这场冲突。