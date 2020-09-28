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俄反对派领袖纳瓦尔尼证实 默克尔曾赴医院探望他

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Alexeï Navalny est sorti de l’hôpital berlinois et est en convalescence
Alexeï Navalny est sorti de l’hôpital berlinois et est en convalescence © KEYSTONE
作者： 法广
4 分钟

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）9月28日表示，他遭军事级神经毒剂毒害，在柏林一家医院接受治疗期间，德国总理默克尔（Angela Merkel）曾到医院探视他。

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德国媒体纷纷报导这件事后，44岁的纳瓦尔尼在推特上写道：“我非常感谢总理默克尔前来医院探望我。”

克里姆林宫头号批评者纳瓦尔尼遭“诺维乔克”（Novichok）神经毒剂攻击，接受数週治疗后，上个星期从柏林的夏里特医院（Charite）出院。

他8月乘坐飞机从西伯利亚飞往莫斯科时，突然感到身体不适，法国、德国和瑞典实验室已分别证实纳瓦尔尼是遭人下毒。

德国杂志《明镜周刊》（Der Spiegel）27日报导，默克尔赴夏里特医院秘密会晤纳瓦尔尼，突显了默克尔对纳瓦尔尼案的亲身投入。

纳瓦尔尼证实曾与默克尔会面，但认为使用“秘密”一词并不正确，他说：“那更像是私下会晤以及与一家人对话。”

克里姆林宫否认涉及纳瓦尔尼中毒事件，且指控西方国家领袖针对纳瓦尔尼身体不适散布不实资讯。

德国副总理朔尔茨（Olaf Scholz）28日表示，纳瓦尔尼遭毒害是一桩残暴杀人攻击，欧洲将必须做出一致回应。

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