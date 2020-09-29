马克龙视察北约驻立陶宛军事基地

英国与加拿大宣布制裁白俄罗斯总统卢卡申科及多名官员之后，白俄罗斯的政治危机再一次升级。法国总统马克龙28日抵达立陶宛之后表示，要想确保欧洲的和平，必须与俄罗斯展开合作。马克龙视察了北约在立陶宛约纳瓦地区Rukla设立的军事基地军事基地并会晤了反对派领袖斯维特拉娜-蒂卡诺夫斯卡娅（Svetlana-Tikhanovskaïa）。

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法国总统马克龙在北约军事基地表示，这里关系到欧洲的安全，感谢你们保护我们的共同边界。” “通过这项任务，您将使您能够展示法国在北约内部以及对欧洲人的安全的承诺。在我们欧洲的这些边界，风险很大，现实发生的事情更证明了这一点。

马克龙在首都维尔纽斯(Vilnius)大学参加提问时曾表示，欧洲将在未来几天或几周内不得不对白俄罗斯采取制裁的措施。法国总统还表示，向一种行将就木体系的领导者施压以推动其向前进。

马克龙提议在欧安组织的监督下再次举行自由选举。总统马克龙表示，我们的目标是目标是和平过渡，释放因政治见解而被监禁的人，并在国际监督下在自由的环境中举行选举”。

逃至立陶宛的白俄罗斯反对派代表人物蒂卡诺夫斯卡娅现年37岁原本是名英文老师，丈夫在今年5月遭逮捕，蒂卡诺夫斯卡娅随后代夫参选，获得大量民众支持。选举结果出来第二天，她违心逃至立陶宛。

据法新社报道，法国议会外交事务委员会已经邀请她前来演讲。她对法新社记者表示，法国总统马克龙支持调节的方法。因为他知道没有强国的参与，是无法和卢克申科展开卸任谈判的。

她对法新社记者还表示，我认为他将与俄罗斯方面谈论白俄罗斯，并尽一切可能使俄罗斯参与这些谈判。

俄罗斯29日表示，白俄罗斯处于困境之中，也面临着“前所未有的外部压力”。克林姆林宫还表示，我们永远站在明斯克一边，和该国有着牢不可破的友谊。

普京承诺向白俄罗斯提供安全援助，并提供15亿美元贷款。