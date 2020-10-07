苏格兰疫情升温 都会区酒吧餐厅9日全面停业

苏格兰新冠病毒疫情升温，10月7日宣布都会区所有餐厅、酒吧将从9日傍晚6时开始停业，直到25日，预料将影响340万人。

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苏格兰首席部长斯特金(Nicola Sturgeon) 表示，她理解这对许多行业来讲都相当艰难，也不受民众欢迎，但这项措施是希望藉由短期的严格手段，来遏止令人忧心的疫情传染情形。

新措施的实施范围涵盖苏格兰的核心地区，包括格拉斯哥与爱丁堡，其他地区的餐厅与酒吧仍可继续营业，但若贩售酒类仅可在户外。没有贩售酒类的咖啡厅则被允许营业到傍晚6点。

除了餐厅、酒吧之外，撞球场、室内保龄球场、赌场、赌博场也将从10月10日起停业2周。虽然并没有发布旅游禁令，但政府呼吁若非“绝对必要”不要搭乘大众运输工具。

业者在新措施宣布前已经警告，许多酒吧与餐厅可能会因为新一波限制被迫永久歇业。

苏格兰过去一周感染率为每10万人85例，相较下，英格兰为每10万人109例。不过，苏格兰的防疫措施向来走在英格兰之前，较快实施禁令，也较慢解禁。施特金今天宣布新措施也符合这一趋势。

根据最新数据，英国6日新增1万4542人确诊，76人病故。