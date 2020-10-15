伦敦疫情警报提升至高等级 全英单日确诊近2万

英国单日确诊感染人数已经逼近2万人。英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）10月15日表示，从17日起，伦敦、约克、艾塞克斯等地区的疫情警报等级，将从“中等级”被提升至“高等级”。

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英国首相约翰逊日前提出3级警报系统，将疫情风险分为“中等”、“高”或“非常高”，英格兰地区西北部城市利物浦是目前唯一被列为最高级警报的城市，多数地区警报等级原本都是“中等”。

不过，汉考克15日宣布，伦敦、约克、艾塞克斯等多个地区的等级都将提升至“高等级”。这代表英格兰超过半数人口将生活在等级为“高”或“非常高”的地区。

根据政府规定，警报等级为“高”的地区禁止来自不同家庭的民众在室内聚会，包括酒吧与餐厅。

英国广播公司（BBC）报导，政府也正在考虑将曼彻斯特（Manchester）的等级提升至“非常高”，但尚未做出最后决定。

汉考克在下议会表示：“情况在好转之前恐怕会先变得更糟。”他说：“我了解这些措施不容易，但也非常重要。面对前所未有的疫情，必须做出困难的抉择，这是和平时代的政府所做过最困难的决定。”

最新数据显示，英国14日新增137人病故，连续2天突破百人。确诊人数为1万9724人。