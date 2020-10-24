冬令时至：英国女王钟表匠手工调1100时钟

2020年10月25日凌晨两点，英国冬令时正式开始。冬令时就是从夏令时调回来的时间，也就是“时光倒退”，凌晨2点变成1点的那个瞬间，这个1点就是冬令时的开始。冬令时一到，时间是往后调1个小时（-1）。英国女王共珍藏了1100个不同时代的时钟。钟表匠们前几天忙个不停，手工调试温莎城堡(Château de Windsor)、白金汉宫(palais de Buckingham )和避暑的荷里路德行宮(palais de Holyrood)里的大小时钟。

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很多手机、家中电子表都会自动从夏令时改成冬令时。但英国女王伊丽莎白二世所收藏1100个钟表就不同了。女王珍藏的有些钟表已经有300年的历史了，可谓是爱不释手的老古董。

路透社报道，女王在家族温莎城堡(Château de Windsor)、白金汉宫(palais de Buckingham )、和避暑的荷里路德行宮(palais de Holyrood)分别珍藏了450、600、50个不同风格的钟表。

每年更改冬令、夏令时的那个周末，都会组成一个钟表师团队，足足要干上40多个小时，才能把女王拥有的每个时钟调准时间。

英国顶尖的钟表匠Fjodor van den Broek告诉BBC记者：温莎城堡、白金汉宫、荷里路德行宫的钟表走得几乎都很准。但时不常会 有些钟不知什么原因，会慢或快几分钟。要调至钟表的零件恐怕是当今最要珍藏的零件了。

他还透露说，为了这些钟表走得准，我每天至少要行走1600步，也算是锻炼身体了。他还透露说：厨房里的钟表刻意调快5分钟。厨师们担心误了点，无法准时给女王“送餐”。

他还风趣地对记者表示：这也表明准时就餐在我们生活中占有很重要的位置。