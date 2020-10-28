上诉未果 瑞典政府决定将监视流亡藏人间谍驱逐出境

《哥德堡邮报》等瑞典媒体10月27日报道指，在瑞典安全服务机构（ SÄPO）的要求下，该国政府决定驱逐一名52岁的中国难民。他曾因被控为中方监视流亡瑞典的藏人群体在定罪后被判入狱一年零十个月。

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报道称，现年五十二岁的这一男子约2000年起，以难民的身份在瑞典获得居住权。他被控参与了对流亡瑞典的西藏人群体进行监控，并于2018年因针对个人进行重大非法情报活动指控而被判入狱。根据判决书显示，该男子据称假装同情西藏独立运动，但实际上收集了有关藏人及其亲属的信息。审理该案的法院在判决书中写道，“这样做是为了将这些信息移交给中国政府代表。”

报道称，该男子于今年9月出狱，但随后立即被瑞典安全警察照顾，当地的安全警察仍断定他对瑞典国家安全构成威胁。今年6月26日，瑞典移民局决定将这名男子驱逐出境，但这一决定由该男子向瑞典政府提出上诉。在一封由瑞典内政部长丹伯格（Mikael Damberg）签署的决定书中写道，“政府拒绝上诉。” 丹伯格本人并未对该案置评，涉案男子的律师也拒绝对该案进行评论。此前，这位52岁的男子否认对他的间谍指控，并向瑞典移民法院表示，他没有对瑞典国家安全构成威胁。 据悉，瑞典移民局和移民上诉法院则均同意 SÄPO关于将他驱逐出境的提议。