欧洲新冠疫情恶化，比利时、匈牙利、俄罗斯及波兰病床告急

欧洲新冠疫情恶化，俄罗斯16个地区情况危急，捷克从晚上9时起实施宵禁，波兰单日确诊人数创新高，比利时、匈牙利、俄罗斯及波兰病床告急。

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中央社报道，波兰卫生部星期三通报，新增1万8820人确诊新馆肺炎，创下单日新高纪录，又有236人新冠病毒死亡。波兰前天新冠病人分别用到1万3291张病床和1078台呼吸器， 今天又新冠病人又用了640张病床，72台呼吸机。医院面临短缺，在某些情况下会拒绝病人就诊，而反对宪法法院有关堕胎权裁决的大规模抗议活动仍然持续。

俄罗斯副总理高里可瓦星期三与总统普京及政府资深官员开会时说，境内16个地区情况危急，医院病床的使用已超过 90% 容量。卫生当局表示，俄国星期三新增1万6202个确诊病例，又有创纪录的346人 身亡。

德国负责疾病管制及预防工作的罗伯特‧科赫研究所星期三公布统计数据显示，境内新增1万4964人确诊，又有85人不治。

瑞士公共卫生署公布数据显示，今天新增8616人确诊，瑞士和邻国列支敦斯登确诊总数达13万5658例。又有24人染疫死亡，死亡病例累计1954例。

比利时国家卫生研究院数据显示，星期三有689名染疫病患入院接受治疗，超过3月28日的629人纪录。这意味著目前有5554人正在接受治疗，几乎和4月6日住院的5759人一样，比利当时担心加护病床会用完。比利时在26日有100多人染疫死亡，这是4月29日以来的新高，比利时目前因新冠肺炎死亡的人达到1万1038人。

匈牙利人口1000万人，星期三通报确诊病例总数上升到6万5933例，新增43起死亡病例，染疫死亡总数来到1578人。医院共收治3166名染疫患者，这是医院收治染疫人数首度超过3000人，另有263人使用呼吸器。

西班牙通报单日新增267人不治，是5月1日以来新高。捷克星期三起从晚上9时开始实施夜间宵禁，上班、遛狗及紧急医疗需要除外，商店从晚间8时开始关闭。捷克再度通报超过1万5000起新增确诊病例。