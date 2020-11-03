维也纳恐袭：两名瑞士人在苏黎世附近被捕

奥地利首都维也纳11月2日发生滥射枪击，造成4人死亡。警方3日表示，他们已查出涉案枪手身分。枪手是一名极端组织伊斯兰国（IS）支持者，曾因恐怖分子罪名遭到判刑。另据警方消息，两名瑞士人在苏黎世附近被捕。在与奥地利警方配合下，瑞士警方在温特图尔逮捕了14岁和24岁两名嫌犯，他们涉嫌参与了维也纳恐怖袭击。另据最新消息，恐怖组织伊斯兰国3日表示对维也纳枪击案承责。

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奥地利当局指出，这名涉案凶手名叫费伊祖莱（Kujtim Fejzulai），现年20岁的他是伊斯兰国支持者，拥有奥地利及北马其顿双重国籍。费伊祖莱已遭警方击毙。奥地利内政部长卡尔·内汉默（Karl Nehammer）3日在一次记者招待会上表示：“很明显，枪击者尽管有各种融入社会的外在迹象，却与他想私下展示的完全相反”。

袭击者出生在维也纳南部的默德灵(Moedling)，但不清楚在什么地方度过了自己的童年。奥地利内政部长内汉默表示：可以肯定的是：奥地利当局曾试图剥夺他国籍。 徒劳的是“因为缺乏他走向极端的证据。

内政部长内汉默（Karl Nehammer）告诉奥地利新闻通讯社（APA），费伊祖莱曾试图前往叙利亚加入伊斯兰国，去年4月因为恐怖罪名遭到定罪，被判处22个月徒刑，于同年12月提前获释。

内汉默指称，费伊祖莱在攻击前曾在Instagram张贴照片，显示他自己与据信是他使用的两件武器。目前未有组织或个人宣称犯案。

费伊祖莱犯案时穿着假自杀炸弹背心。警方表示，不排除有其他枪手仍逍遥法外的可能性。

内汉默3日在记者会上表示，奥地利警方已逮捕14名与主嫌费伊祖莱有关连的人士。警方在调查时突袭搜索18处住宅。

奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）在电视转播的演说中，誓言要“追捕这些行凶者以及他们的幕后主使者。”

他指出，一名年长男性和女性、一名年轻路人及一名女服务生遭到冷血杀害，22名伤者中3人人生命垂危。