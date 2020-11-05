丹麦决定将杀该国所有水貂 变异新冠病毒可传人

11月4日，丹麦政府表示将捕杀该国所有水貂，数量高达1500万到1700万只。此前，丹麦发现在养殖场水貂感染的变异新冠病毒可以传染给人类。首相5日宣布；对丹麦28万居民实施特别限制。法国一名兽医建议立即关闭法国的水貂养殖场。

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丹麦首相弗雷德里克森(Mette Frederiksen)当天指出，新冠病毒已经在水貂中发生了变异，而这种变异的病毒已经传染给了人类。由于这种变异病毒不像普通新冠病毒那样可以受到抗体抑制，因此可能会导致即将上市的疫苗无法发挥作用。

丹麦卫生部长希尤克(Magnus Heunicke)表示，目前已在该国的5个不同水貂养殖场发现了新冠病毒突变的情况。他说，感染这种突变病毒的人病情并不严重，但他们对抗体的反应并不积极：“研究表明，这些病毒突变可能会影响到目前的新冠候选疫苗，对疫苗的研制形成了威胁。这就是为什么我们需要做出全国性的努力。” 感染变异新冠病毒的人数已达到12人, 但病情都不严重。

丹麦是世界上最大的貂皮生产国。据BBC报道，丹麦将捕杀超过1000家养殖场中的1700万只水貂，当地警察局长福格德认为这将是一项“庞大的任务”。

丹麦水貂养殖者协会主席认为，政府的决定对该行业和丹麦来说都是一场灾难。据悉，水貂养殖者将获得因捕杀而导致的全部补偿，丹麦媒体称金额将高达50亿丹麦克朗。