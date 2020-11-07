白俄罗斯新核电站启动 邻国立陶宛忧

白俄罗斯应该在周六（2020年11月7日）启动，由俄罗斯提供资金，建造在距离立陶宛边境40公里处的Ostrovets新核电站。有近百万立陶宛人居住在白俄罗斯这个新核电站半径100公里内。在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius），人们可以望得到这座核电站的两个冷却塔。

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据本台RFI周六（2020年11月7日）的法文报道，立陶宛民众的担心并非空穴来风，因为，这座核电站位于地震带。而且，为了冷却反应堆之需，核电站所用的河流穿过立陶宛首都维尔纽斯。

立陶宛尚未走出切尔诺贝利核事故阴影

立陶宛内政部负责灾难管理事务的官员认为，白俄罗斯没有遵守国际标准。在经历了切尔诺贝利核事故（Tchernobyl）与福岛核事故（Fukushima）后，全球所有国家达成了一项协议，尤其注意不要在大都市附近建造核电站。这座新核电站与减少民众风险的逻辑背道而驰。

立陶宛当局在为最糟糕的情况做准备：分发碘，检测报警器，标注撤退路线。但反对Ostrovets核电站的非政府组织指出，欧洲国家有必要谴责这一核电站项目，而欧盟委员会对此至今没有明确的政治表态。

立陶宛要阻扰白俄罗斯在欧洲出口核电

立陶宛发起了外交攻势，旨在阻扰白俄罗斯向欧洲其它国家出口电力，但目前只有波兰响应。在白俄罗斯境内，也有非政府组织想要阻挡这座核电站的启动，但未能成功。