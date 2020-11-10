捷克情报机构：俄中间谍对国家利益构成紧迫威胁

捷克国内情报机构安全情报服务（BIS）11月10日在其发表的2019nian年度报告中表示，俄罗斯和中国的间谍活动在去年对捷克的安全和其他关键利益构成了紧迫的威胁。

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该报告称，俄罗斯和中国的情报部门在促进其海外利益方面发挥了重要作用。“关键的区别在于，俄罗斯寻求破坏稳定和瓦解对手，中国则试图在全球建立一个以中国为中心的群体，当中所有国家都承认中国利益的合法性，”BIS说。

BIS指出，2019年，所有俄罗斯情报部门都在捷克境内活动。有外交掩护的俄国间谍专注于促进俄罗斯的利益和克里姆林宫的观点，以及提升俄罗斯在捷克的声誉。该部门续指，中国间谍以外交官、记者或科学家的身份进行掩护，并“利用捷克对中国投资的开放环境”达成目的。他们锁定科技业、军事、安全、基础建设、医疗卫生、经济和环保等领域，想办法塑造对中国的好感。

BIS补充说，外国间谍攻击捷克的网路，锁定对象包括捷克外交部、海外使馆和捷克杀毒软件公司Avast的设施，这些行动背后主谋是中俄两国的情报单位。报告称，网络钓鱼和鱼叉式攻击性电子邮件都是bei最常用的策略。