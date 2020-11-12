欧洲议员望与美国拜登团队增进关系

欧洲议员们周三晚在举行全体议会辩论时，大部分与会者祝贺拜登与贺锦丽在美国2020年总统选举中的胜利。欧洲议员们现在希望重启欧美合作关系，不仅在贸易层面，也包括在气候问题和地缘政治层面。

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据本台RFI记者Joana.H周四（2020年11月12日）发自布鲁塞尔消息，荷兰社会党籍欧洲议员Kati.P周三在其发言开局中表示，尽管，特朗普时代留下痕迹，但恶梦基本结束。欧洲议员们憧憬与美国未来的新关系建立在相互尊重和互信基础上。这位荷兰籍欧洲议员还向美国新当选总统发出访问欧洲的邀请。他提到，如果双方一起合作，那将更加强大。邀请美国新当选总统到欧洲议会做首次出国访问演讲，以重启一种新型跨大西洋伙伴关系。

针对美国之前退出巴黎气候协议，排斥欧洲的贸易制裁，退出伊朗核协议，欧洲议员们呼吁拜登改变态度。不过，有许多欧洲议员认为，现在到了欧洲自我存在的一刻了。

« 复兴欧洲 »党团(Renew)的比利时籍欧洲议员Hilde.V指出，拜登是美国/中国战略的重要设计师，他与其前任那样，对亚洲的偏重，甚于对欧洲。现在正是欧洲展开自己羽翼的时机。不应总躲在美国后面，而应站在其一旁。比如在防卫领域，多名欧洲议员认为，欧洲应该停止躲在美国的保护盾之后，在此领域获得足够的金融手段。