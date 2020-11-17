回应马克龙 德防长：仍需要美国和北约确保欧洲安全

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（A. Kramp-Karrenbauer）11月17日发表讲话时表示，未来几十年，如果没有美国和北约的帮助，欧洲将无法保障自身的安全。而在法国《大洲》杂志（ Le Grand Continent ）星期一刊登的专访中，法国总统马克龙曾批评卡伦鲍尔有关“欧洲战略自主的幻想必须终止”的表态，称这是对历史的错误解读。

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此前，马克龙在专访中指出，即使欧洲正在与美国“新政府”打交道，而且“新政府”可能会带来更友好的关系，但欧洲仍然需要自己的独立和主权防御战略。同时，他还反驳了卡伦鲍尔本月2日在接受美国Politico新闻网采访时发表的言论。卡伦鲍尔当时表示，欧洲在不久的将来将不得不继续依赖美国的军事保护。

“我完全不同意德国国防部长在‘Politico’新闻网上发表的观点”。马克龙补充说，他相信德国总理默克尔在这个问题上的立场与他一样。“只有当我们认真对待自己的立场，并对我们的国防拥有主权的时候，美国才会尊重我们作为盟友的地位。”马克龙说道。他并强调，“我们需要继续建立我们的自主权，就像美国为自己做的那样，就像中国为自己做的那样。”

卡伦鲍尔则在星期二的讲话中指出，“如果欧洲战略自主的想法培养了一种幻想，即我们可以在没有北约和美国的情况下确保欧洲的安全、稳定和繁荣，那就走得太远了”。她说，欧洲需要几十年的时间来建立其常规和核军事力量，以弥补美国和北约目前对欧洲大陆安全的贡献。

卡伦鲍尔说，“没有美国的核力量和常规力量，德国和欧洲无法保护自己。这是一个简单的事实”。她还重申了柏林在防务方面采取更强硬立场的承诺。她指出，美国提供了北约70%的关键军事能力，如监视、直升机、空中加油和卫星通信。她补充说，美国还占据了北约几乎100%的导弹防御系统和绝大多数的核威慑力量。在欧洲，英国和法国也拥有核武器。

分析人士指出，法德之间就防卫问题的分歧并不新鲜，但在周四和周五的欧盟外交和国防部长会议之前，这些分歧再次出现。这些讨论预计将集中在，欧盟如何向当选总统拜登的新一届美国政府表明，它准备为自己的防务做更多的工作。特朗普总统则经常在这个问题上批评欧洲国家。他强调，包括德国在内的许多国家目前没有达到北约规定的国防开支占GDP2%的目标。