继法德后荷兰推出印太地区文件：强调促进欧盟内部讨论

荷兰政府11月13日推出了该国的印太地区准则，也使其成为在欧盟内部第三个就印太地区这一由美国特朗普政府在近年来于地区内与盟友推行的地缘政治概念，提出官方文件的第三个欧盟成员国。其内容包括，荷兰将与这一问题的先行者法国和德国一道在欧盟内部进一步推动对印太地区的讨论。

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目前，法德两国均已提出自己版本的《印太战略文件》。两相比较，德国版的“印太战略”涉及了全方位的众多领域，核心词是合作，因而更具开放性和包容性。德联邦外长马斯（Heiko Maas）对此曾表示，“在未来几十年中，我们的繁荣和地缘政治影响将取决于我们与印太地区国家合作的方式。那里比其他任何地方都重要，是以国际规则为基准的未来秩序的外形将被决定的地方。我们希望帮助塑造这一秩序，使之建立在规则和国际合作的基础上，而不是强者的法律。”而法国是欧洲第一个推出印太战略的国家，法国版的“印太战略”集中在安全防务方面，印度则是法国这项印太战略的重要支柱；双方在印度洋的西部和南部紧密合作。

此次荷兰政府发表的文件题为“印度-太平洋：加强荷兰和欧盟与亚洲伙伴合作的指南”。文件称，“地缘政治和地缘经济关系正在迅速转变。印太地区的重要性正在增长。为了保护荷兰和欧洲的经济和政治利益。在世界最重要的增长区域，一个更积极的承诺是荷兰和欧盟在印太地区的情况，以及荷兰和欧盟自己对该地区的看法和兴趣。”文件称，“荷兰和欧盟受益于与该地区国家，特别是与志同道合的民主国家和开放的市场经济国家更密切的合作--无论是双边合作还是在欧盟框架内的合作，这些国家与荷兰一样，致力于有效的多边主义和重要性。”

文件称，“与这些国家合作的主要目的应是促进我们在国际法治、民主和人权领域的利益。可持续贸易、安全与稳定、过境自由和海事安全、气候变化； 全球健康和减少贫困。合作必须根据各国的共同利益和志同道合的程度逐一形成。”文件续指，“鉴于重大的经济、地缘战略和能源利益，大多数国家在避免印太地区成为任何一个国家之间或超级大国手中的玩物。这些国家面临着两个相互竞争的超级大国，而且寻找经济和（安全）政治主力。其主权范围作出选择的能力越来越有限。这就需要采取进一步战略方针，然后是贸易和投资，但这需要从根本上重新确定贸易和投资的方向；这涉及到确定共同的利益和部署一系列广泛而综合的政策工具，以帮助这些国家和其他国家给自己更广泛的战略选择，保护主权的选择”。

文件指，“虽然不应过高估欧洲的作用，但我们也不应小看自己。欧盟是世界上最大的市场，是该区域最大的投资者和支援捐助者。在欧盟范围内，荷兰又是其中之一。是该地区最大的投资者和捐助者的前5名：我们的经济实力使我们有能力发挥积极作用。”