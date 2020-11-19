丹麦水貂新冠病毒变异传人或已停止

世卫组织十天前宣布丹麦出现新冠病毒在水貂体内变异并且传染给人类的病例，就在各国研制疫苗给全球带来喜讯之际，这种被称为是“cluster 5”的变异病株对全世界的新冠疫苗研制构成威胁，不过，丹麦卫生部周四发表广告指出，新冠病毒在水貂身上的 变异很可能已经结束。

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丹麦卫生部的公告指出，根据丹麦传染病学院的研究统计，自9月16日以来丹麦境内并未出现水貂传染人类的新的病例。他们因此认为这种被称为“cluster 5”变异株传染人类的现象获将从此告一段落。

丹麦政府因此宣布取消两周前实施的对感染地区的封锁措施。该措施原计划延续至十二月初。

根据世界卫生组织11月6日发表的公告，丹麦自2020年6月以来，发现了214例与养殖水貂相关的新冠病例。研究证明这些病毒通过水貂体内变异之后传染给人类，迄今有12人确诊。这种变异病株具有此前没有观察到的突变或变化的组合。目前医学界对这一变异株中发现的变化的含义尚不清楚。此外，丹麦医学界还在水貂身上检测出另外四种新冠病毒变异的病株，虽然目前这些病株似乎不能直接感染人类。

除了丹麦之外，美国，意大利，荷兰，西班牙和瑞典5个国家的农场养殖的水貂中发现新冠病毒。

丹麦政府在发现病毒之后宰杀了其境内1500万多斗水貂，丹麦是全球第一大貂皮出口国，是仅次于中国的全球第二大貂皮生产国。