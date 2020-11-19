华为驻波兰前高管被控从事间谍活动 面临3至15年监禁

波兰政府11月18日宣布，一名波兰前安全部门人员和一名华为波兰代表处的中国籍前高管被控从事间谍活动，损害波兰利益。

广告 继续浏览后续

波兰负责协调特勤部的部长的发言人在官方通讯社PAP发表的一份声明中说，星期二已向华沙地方法院提交了一份针对这两名嫌疑人的起诉书，他们分别是皮奥特（Piotr D.）和王伟晶（Weijing W.）。声明指，“他们都进行了有损波兰利益的间谍活动。”

王伟晶的律师回复路透社质询指，他和他的当事人尚未看到所有证据，他们所看到的证据并没有为提出指控提供任何理由。皮奥特的律师没有回应路透社的置评请求。华为拒绝置评。2019年1月，波兰政府逮捕了皮奥特和王伟晶。王伟晶（又名Stanislaw Wang）在领英(LinkedIn)上的个人资料显示，自2011年以来，他一直在华为的波兰分公司工作，2006年至2011年间，他曾在中国驻格但斯克总领事馆担任随员。他毕业于北京外国语大学。

华为公司随后便解雇了王，称王伟晶因个人原因，涉嫌违反波兰法律而被逮捕调查，这一事件对华为的全球声誉造成了不良影响。皮奥特曾于2012至2015年在波兰国内安全部门（ISA）工作，他还曾参与一个保护光纤网络免受入侵者窃取机密信息的项目。波兰政府网站当天发布的声明指，当局对皮奥特采取了保释、禁止出国和警察监督等预防措施。王伟晶被审前拘留。两名被告面临3至15年的监禁。