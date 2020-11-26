德国检方撤销对欧盟前外交官涉华间谍指控调查

综合消息显示，德国检方以无法找到确凿证据证明，欧盟驻韩国前大使萨巴蒂尔（Gerhard Sabathil）曾为中国情报机构从事间谍活动为由，撤销了对该案的调查。

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德国多家媒体曾在今年1月报导，据不愿具名的欧盟外交官透露， 萨巴蒂尔因涉嫌为中国国家安全部门从事间谍情报活动，而正在被德国检方调查。现年66岁的萨巴蒂尔拥有德国和匈牙利双重国籍，曾担任欧盟驻韩国、德国、冰岛和挪威大使。2015年起，萨巴蒂尔开始出任欧盟驻韩国大使。

位于德国西南部的，卡尔斯鲁厄市联邦检察院曾在1月份就该案展开调查，德国警方还在布鲁塞尔、柏林等地突击搜查了与主要嫌疑人和另外两人有关的住宅和办公室。虽然德国官方未正式披露萨巴蒂尔是相关指控的调查对象，但媒体很快将其锁定为受到调查的主要嫌疑人。据《法兰克福汇报》星期三报导，萨巴蒂尔一直否认对他的相关指控。由于检方宣布停止调查，案件结束，他可能有资格就调查申请国家索赔。

尽管该案检察官没有立即发表评论，但德意志新闻社援引一名发言人的话证实，针对该案的调查因缺乏证据而被撤销。萨巴蒂尔在2017年结束了欧盟外交官生涯后，转投EUTOP游说公司供职，与被调查对象的另外两人合作。据悉，这两人也不再受官方怀疑。

萨巴蒂尔则向《法兰克福汇报》表示，在针对他的调查消息成为国际新闻头条后，他认为自己是“全球性人格攻击”的受害者。 他称，相信美国情报部门曾与德国同行联系，这是因为其所供职的游说公司把华为当作客户。

另据英国《金融时报》报导，2016年，萨巴蒂尔在韩国任职刚满一年，德国当局就撤销了他的安全许可。他随后回到了德国。两位知情人士表示，此举与德国当局对萨巴蒂尔和中欧比较政治和国际关系专家沈文文（Shen Wenwen，音译）的关系引发的担忧有关。沈女士没有被指控犯有任何罪行。

随后在今年1月，德国调查人员搜查了德国和比利时的9个办公室和住宅，作为针对3名未透露姓名的个人的调查的一部分。德国媒体还在当时报导指，检方怀疑萨巴蒂尔是作为中国情报部门的 “线人和招募者 ”进行活动。检方据报认为，他将情报卖给了为上海欧洲学会工作的，一个叫 “强尼”的中国间谍。此前不久，德国联邦宪法保卫局曾警告说，北京“越来越多地寻求从西方国家招募人员，在他们的家乡、在中国或通过社交媒体充当线人或特工”。

萨巴蒂尔则回击了这些指控。“我的私人和公共生活都被一个技术上滑稽的调查破坏了，”他在5月份对德国媒体说，“我与中国的关系都是清白的”。 萨巴蒂尔说，他领导了欧盟与中国的人权对话，中国人知道他对北京的批评。“对中方来说，我是一个臭名昭著的强硬派，”他说。

针对德国检方撤销调查的消息，萨巴蒂尔的律师科尔恩（Dörthe Korn）表示，“这对我们的客户来说是一个真正的胜利。”她说，“我们认为，从来没有任何证据可以证明这样的调查是合理的”。