Covid-19：瑞士滑雪场疫情下依然开放

欧洲Covid-19病毒疫情下，瑞士是准许有滑雪场迎客的少数国家之一。在瑞士瓦莱州（Valais）的Verbier滑雪场，滑雪客也必须戴口罩。

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德国作为现任欧盟轮值主席国希望欧洲国家在2021年前保持滑雪场关闭。瑞士瓦莱州是欧洲Covid-19疫情重灾区之一，然而当地阿尔卑斯山区（Alpes suisses）国际知名的滑雪胜地Verbier早在一个多月前就已重新开张接待滑雪客。

本台RFI特派记者Jérémie.L星期天（2020年11月29日）从瑞士Verbier滑雪场发回的报道，描述了当地现场气氛。对瑞士人而言，滑雪意味着在疫情期间透透气的可能性。但戴口罩仍是必不可少的。当地的一名业务主管指出，所有的顾客都戴着口罩，警察也在现场监督。排队大约5分钟时间，然后坐上点缆车，无需十分钟即可登上高处。所以说，时间很短。

戴口罩滑雪不容易

滑雪场上的雪还不厚，但滑雪客不少，大多数人都遵守新规。管理雪道的负责人表示，最初几天，一些滑雪客需要提醒。但既然想滑雪，就得遵守游戏规则。

滑雪客还是很快就把口罩给遗忘了。不过，其中一人表示，戴口罩呼吸不容易，就像戴头盔，不舒服但很快就能习惯。另一人也说，很碍事，会造成滑雪镜上起雾气，但能滑雪就好。这里比人潮涌动的车站安全很多。

滑雪客中有几名违反防疫禁足令跑到瑞士去滑雪的法国人。不过，Verbier滑雪场不期盼外国游客纷涌而至。原因是欧洲的边境开放尚未确定。