英国污水处理厂化学槽大爆炸 至少3名职工死亡

英国一个废水处理厂发生爆炸,已知有4人死亡。死者中3人是韦塞克斯水务公司的职工；另一名是分包商。警察局长马克·鲁纳克斯（Mark Runacres）在记者招待会上已经排除了恐怖袭击。英国首相约翰逊在推特上说，他“对四个人丧生深感悲痛”，向遇难者家属表示慰问，并对救援工作表示感谢。

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英国布里斯托尔（Bristol）一座污水处理厂，3日上午当地时间11点20分发生巨大爆炸，巨大的金属直立式水箱顶部炸开，当地消防部门表示“多人伤亡”，但仍无法说明具体的伤亡人数。

报导指出，消防人员聚集在布里斯托尔附近工业区的道路上，现场还有警察与救护人员，救护车服务公司表示这是一起严重事件，另有目击者报告称，事发当时听到足以撼动建筑物的剧烈爆炸声，消防局虽称已掌握确切伤亡人数，但仅肯透露“伤亡人数众多”。

目击者贾瓦德·伯汉（Jawad Burhan）拍到的1张事发照片，显示1个炸开的直立式巨大水箱，他说，有1架直升机在现场寻找失踪人员，在事发10分钟后，现场就来了警察。离污水处理厂不远仓库里的另一名证人詹金斯(Kieran Jenkins)告诉记者，他说：“我透过窗户看，我只能看到有人在拼命地跑。” 他补充说：“我们不知道发生了什么事，我被震惊了！”

发生意外的厂区目前已经关闭，许多消防员穿着特殊装备抵达，现场没有烟雾，只有1个炸开的直立式巨大水箱。